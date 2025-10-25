ريددەردە تابىلعان قونجىق وسكەمەندەگى زووباققا جەتكىزىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - ريددەر قالاسىنداعى ساياجايلار اۋماعىن بىرنەشە كۇن بويى اينالشىقتاپ جۇرگەن قونجىق قازىر وسكەمەندەگى زووباققا جەتكىزىلدى.
اناسىنان ايىرىلىپ، جابايى تابيعاتتا ءومىر سۇرە الماي قالعان قونجىق قالا اۋماعىنا كىرىپ كەتكەن. ونى بايقاعان جەرگىلىكتى جۇرت تاماقتاندىرىپ تا جۇرگەن.
كوپ ۇزاماي ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ توبىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كەلىپ ءتۇز تاعىسىن تورعا ءتۇسىرىپ، وسكەمەندەگى سولجاعالاۋ زووباعىنا جەتكىزدى.
- قونجىق ۇزاق ۋاقىت اش جۇرگەندىكتەن قاتتى السىرەگەن. قازىر ول ۆەتەرينارلاردىڭ باقىلاۋىندا. قاجەتتى ەكپەلەر سالىنىپ جاتىر، - دەيدى سولجاعالاۋ ساياباعى كەشەنىنىڭ باس ۆەتەرينارلىق دارىگەرى جۇماعالي قادىربايەۆ.
قازىر قونجىق ەت، جارما، كوكونىس جانە جەمىس-جيدەكپەن قورەكتەنىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ريددەردە جەدەل توپ ايۋلاردى ۇركىتىپ، ەلدى مەكەن ماڭىنان الشاقتاتقانى حابارلانعان.