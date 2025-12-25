رىباكينا قاي ەلدىڭ ازاماتى: قازاقستان با، رەسەي مە؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق تەننيسشى ەلەنا رىباكيناعا قاتىستى قوس ازاماتتىق تۋرالى اڭگىمە تاراعان سوڭ ول كوپشىلىك الدىنا ق ر تولقۇجاتىمەن شىقتى. مۇنداي قاۋەسەت وعان قاتىستى رەسەيدە قايتا وربىگەن بولاتىن.
بەلگىلى بولعان اقپارات بويىنشا، قازاقستاندىق تەننيسشى قىتايدا World Tennis Continental Cup اتتى كورمە تۋرنيرىندە سىنعا ءتۇستى. كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە سپورتشىنىڭ جەرگىلىكتى جانكۇيەرلەرمەن كەزدەسۋى كەزىندە تۇسىرىلگەن بەينەجازبالار جاريا بولدى. وندا رىباكينانىڭ قولىنا قازاقستان ازاماتىنىڭ پاسپورتىن ۇستاپ جۇرگەنى انىق بايقالعان.
بۇعان دەيىن رەسەي تەننيس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاميل تارپيشيەۆ رىباكينانىڭ ماسكەۋدە تۇراتىنىن جانە ونىڭ رەسەي ازاماتتىعى بار ەكەنىن ايتقان ەدى. ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان اتىنان ويناۋى تەك سپورتتىق مانساپ ءۇشىن جاسالعان شەشىم بولعان.
الايدا بۇل مالىمدەمەنى قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسى تولىقتاي جوققا شىعارىپ وتىر. فەدەراتسيا وكىلدەرى قازاقستاندا قوس ازاماتتىققا زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىنعانىن جانە «سپورتتىق ازاماتتىق» دەگەن ۇعىمنىڭ مۇلدە جوق ەكەنىن العا تارتقان. وسىلايشا، رىباكينانىڭ قازاقستان ازاماتتىعىن رەسمي ءارى زاڭدى ەكەنى تاعى ءبىر مارتە راستاپ وتىر. ول 2022-جىلدىڭ شىلدە ايىندا وتكەن باسپا ءسوز وتىرىسىندا ق ر ازاماتى ەكەنىن ايتىپ، قۇجاتىن كورسەتكەن بولاتىن.