KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    چەرنوگوريا پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندە بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ جۇبايى ميلەنا ميلاتوۆيچپەن بىرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىن ارالادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    President of Montenegro visits Kazakhstan’s national museum in Astana
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    ەكسكۋرسيا بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قوناقتارعا مۋزەيدى تانىستىردى.

    Президент Черногории посетил Национальный музей Казахстана в Астане
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    مارتەبەلى مەيماندارعا ۇلتتىق مۋزەي ەكسپوزيتسيالارى كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا تۇركى حالىقتارىنىڭ ماتەريالدىق جانە رۋحاني مۇراسىن تانىتاتىن ۇلى دالا تاس مۇسىندەرى زالى، بىرەگەي ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر ساقتالعان التىن زالى جانە ەسىك قورعانىنان تابىلعان الەمگە ايگىلى «التىن ادام» ەكسپوزيتسياسى بار.

    Ұлттық музей
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    سونداي-اق قوناقتارعا ەجەلگى كوشپەلىلەردىڭ دۇنيەتانىمى مەن جەرلەۋ داستۇرلەرىنەن سىر شەرتەتىن كورنەكتى جەرلەۋ كەشەندەرىنىڭ رەكونسترۋكتسيالارى تانىستىرىلدى. سولاردىڭ ءبىرى - سالتاناتتى ابزەلدەرمەن بەزەندىرىلگەن جىلقىلارىمەن ەرەكشەلەنەتىن بەرەل قورعانى.

    Черногория Президенті Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде болды
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    ەكسكۋرسيا سوڭىندا ياكوۆ ميلاتوۆيچ مۋزەيدىڭ قۇرمەتتى قوناقتار كىتابىنا ەستەلىك جازبا قالدىردى.

    Президент Черногории посетил Национальный музей Казахстана в Астане
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى
    الەم ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور