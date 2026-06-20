چەرنوگوريا پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندە بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ جۇبايى ميلەنا ميلاتوۆيچپەن بىرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىن ارالادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەكسكۋرسيا بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قوناقتارعا مۋزەيدى تانىستىردى.
مارتەبەلى مەيماندارعا ۇلتتىق مۋزەي ەكسپوزيتسيالارى كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا تۇركى حالىقتارىنىڭ ماتەريالدىق جانە رۋحاني مۇراسىن تانىتاتىن ۇلى دالا تاس مۇسىندەرى زالى، بىرەگەي ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر ساقتالعان التىن زالى جانە ەسىك قورعانىنان تابىلعان الەمگە ايگىلى «التىن ادام» ەكسپوزيتسياسى بار.
سونداي-اق قوناقتارعا ەجەلگى كوشپەلىلەردىڭ دۇنيەتانىمى مەن جەرلەۋ داستۇرلەرىنەن سىر شەرتەتىن كورنەكتى جەرلەۋ كەشەندەرىنىڭ رەكونسترۋكتسيالارى تانىستىرىلدى. سولاردىڭ ءبىرى - سالتاناتتى ابزەلدەرمەن بەزەندىرىلگەن جىلقىلارىمەن ەرەكشەلەنەتىن بەرەل قورعانى.
ەكسكۋرسيا سوڭىندا ياكوۆ ميلاتوۆيچ مۋزەيدىڭ قۇرمەتتى قوناقتار كىتابىنا ەستەلىك جازبا قالدىردى.