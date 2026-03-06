ەۋروپول ەۋرووداقتا لاڭكەستىك قاۋپىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - يرانداعى قاقتىعىسقا بايلانىستى ەۋرووداق ەلدەرىندە لاڭكەستىك ارەكەتتەر قاۋپى كۇشەيگەنىن ەۋروپولدىڭ وكىلى Euractiv-كە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەۋروپول يراننىڭ نۇسقاۋى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن توپتار ەۋرووداق اۋماعىندا تۇراقسىزداندىرۋ قىزمەتىمەن اينالىسا الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
Europol - ەۋروپالىق وداقتىڭ قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى رەسمي پوليتسيا اگەنتتىگى. ونىڭ تولىق رەسمي اتاۋى - ەۋروپالىق وداقتىڭ قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى اگەنتتىگى.
- ە و اۋماعىنداعى تەرروريستىك جانە زورلىق-زومبىلىق ەكسترەميستىك ءقاۋىپتىڭ دەڭگەيى جوعارى دەپ باعالانادى. بۇل جەكە تۇلعالاردىڭ نەمەسە شاعىن، ءوزىن-ءوزى ۇيىمداستىرعان جاسۋشالاردىڭ ىشكى راديكالدانۋى تۇرىندە كورىنۋى مۇمكىن، - دەدى يان وپ گەن وورت، ەۋروپولدىڭ وكىلى.
ول مازمۇندى جەلىدە جىلدام تاراتۋ ەۋروپالىق وداقتا تۇراتىن دياسپورالار مەن باسقا دا ادامدار اراسىندا قىسقا مەرزىمدى راديكالدانۋدى جەدەلدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
وسى اپتادا ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ قاۋىپسىزدىك كوللەدجى يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوسەمى ءالي حامەنەيدىڭ يزرايل باستاعان ەرەۋىلىندە ولتىرىلۋىنەن كەيىن يراننىڭ كەك قايتارۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق جاعدايىندا ەۋروپولمەن ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
- ەگەر يراندىقتار شاراسىزدىقتىڭ شەگىنە جەتسە، ولار تەگەرانمەن تىكەلەي بايلانىسى جوق تاۋەلسىز ۇياشىقتاردىڭ ەركىن جۇمىس ىستەۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن حاوتيكالىق لاڭكەستىككە بارۋى مۇمكىن، - دەپ جازدى Euractiv ايماقتىق پوليتسيانىڭ دەرەككوزىنە سۇيەنىپ.
ەۋروپولدىڭ باعالاۋىنشا، ەگەر قاقتىعىس جالعاسا بەرسە، باتىستىق ينفراقۇرىلىم مەن بيزنەسكە باعىتتالعان كيبەرشابۋىلدار قاۋپى ودان ءارى ارتۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن ەۋروپالىق وداق جانە پارسى شىعاناعى ەلدەرى يراننىڭ شابۋىلدارىن ايىپتاپ، شيەلەنىستى ازايتۋعا شاقىرعانى تۋرالى جازدىق.