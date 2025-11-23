ەۋرووداق كوشباسشىلارى شۇعىل سامميت وتكىزبەك
استانا: KAZINFORM - ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتا 24 -قاراشا كۇنى ەۋرووداق كوشباسشىلارىنىڭ كەزەكتەن تىس ءسامميتىن وتكىزبەك، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
حابارلامادا جيىن بارىسىندا ا ق ش- تىڭ ۋكرايناداعى جاعدايدى رەتتەۋ جونىندەگى ۇسىنىستارى تالقىلاناتىنى ايتىلعان.
- ءبىز ا ق ش- تىڭ ۋكراينا بويىنشا سوعىستى توقتاتىپ، بەيبىتشىلىك ورناتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن وڭ باعالايمىز. 28 بولىمنەن تۇراتىن جوسپاردىڭ العاشقى جوباسىنا ءادىل ءارى تۇراقتى بەيبىت ءومىردى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ەلەمەنتتەر بار. ءبىز بۇل جوباعا جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەتىن نەگىز كەرەك دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى ا. كوشتا.
- جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. مەن ە و- نىڭ 27 كوشباسشىسىن لۋاندادا، دۇيسەنبى كۇنى ە و- ا و ءسامميتى اياسىندا ۋكراينا بويىنشا وتەتىن كەزدەسۋگە شاقىرىپ وتىرمىن، - دەدى ول.
24-25-قاراشادا لۋاندا قالاسىندا (انگولا) «ە و- افريكالىق وداق» ءسامميتى وتەدى. ساياسي جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ەۋرووداقتىڭ اعىمداعى ساياساتىنىڭ باسىم باعىتى.
ادەتتە ەۋرووداق ءسامميتى بريۋسسەل قالاسىندا وتەتىن جانە وندا ەو كۇن تارتىبىندەگى ماڭىزدى ماسەلەلەر تالقىلانادى. ەندى 27 مۇشە مەملەكەتتىڭ كەزەكتى ءسامميتى 18-19-جەلتوقساندا ەۋروپا استاناسىندا وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
وسىعان دەيىن ەو، ۋكراينا ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن 23 -قاراشادا تالقىلايتىنى تۋرالى جازدىق.