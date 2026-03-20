ەۋرووداق كوشباسشىلارى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش بريۋسسەل قالاسىنا بارىپ، ەۋروپالىق وداققا مۇشە 27 ەلدىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ە و-داعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كەزدەسۋ بارىسىندا حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق جانە جاھاندىق تۇراقتىلىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق ءتارتىپتى ساقتاۋداعى ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى تۇراقسىز كەزەڭدە حالىقارالىق ەرەجەلەرگە نەگىزدەلگەن ءتارتىپتى قورعاۋ، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى قولداۋ جانە ب ۇ ۇ قىزمەتىن كۇشەيتۋ بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى. بۇگىندە كوپتەگەن حالىقارالىق ويىنشىلار قالىپتاسقان تارتىپكە سىن-تەگەۋرىن جاساپ وتىر. الايدا حالىقارالىق ەرەجەلەرگە نەگىزدەلگەن جۇيەگە بالاما جوق. ەۋروپالىق وداق ب ۇ ۇ-عا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتە بەرەدى، - دەدى ول.
كەزدەسۋدە الەمدىك ساياساتتاعى وزەكتى ماسەلەلەر مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋ جولدارى دا قاراستىرىلدى.
ەۋرووداق سامميتىندە تالقىلانعان باسقا ماسەلەلەر تۋرالى كەيىنىرەك حابارلانادى.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان كەيبىر سوققىلارى اسكەري قىلمىس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان.