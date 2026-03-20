ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:40, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەۋرووداق كوشباسشىلارى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش بريۋسسەل قالاسىنا بارىپ، ەۋروپالىق وداققا مۇشە 27 ەلدىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ە و-داعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Брюссельде өтетін ЕО саммиті: Күн тәртібіндегі негізгі мәселелер
    فوتو: انادولى

    كەزدەسۋ بارىسىندا حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق جانە جاھاندىق تۇراقتىلىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق ءتارتىپتى ساقتاۋداعى ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

    - قازىرگى تۇراقسىز كەزەڭدە حالىقارالىق ەرەجەلەرگە نەگىزدەلگەن ءتارتىپتى قورعاۋ، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى قولداۋ جانە ب ۇ ۇ قىزمەتىن كۇشەيتۋ بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى. بۇگىندە كوپتەگەن حالىقارالىق ويىنشىلار قالىپتاسقان تارتىپكە سىن-تەگەۋرىن جاساپ وتىر. الايدا حالىقارالىق ەرەجەلەرگە نەگىزدەلگەن جۇيەگە بالاما جوق. ەۋروپالىق وداق ب ۇ ۇ-عا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتە بەرەدى، - دەدى ول.

    كەزدەسۋدە الەمدىك ساياساتتاعى وزەكتى ماسەلەلەر مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋ جولدارى دا قاراستىرىلدى.

    ەۋرووداق سامميتىندە تالقىلانعان باسقا ماسەلەلەر تۋرالى كەيىنىرەك حابارلانادى.

    بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان كەيبىر سوققىلارى اسكەري قىلمىس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان.

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار