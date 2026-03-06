ەۋرووداق جانە پارسى شىعاناعى ەلدەرى يراننىڭ شابۋىلدارىن ايىپتاپ، شيەلەنىستى ازايتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق پەن پارسى شىعاناعى ىنتىماقتاستىعى كەڭەسىنە مۇشە ەلدەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى شۇعىل جيىندا يراننىڭ سوققىلارىن قاتاڭ ايىپتاپ، تەگەراندى شابۋىلداردى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى.
وتىرىسقا باحرەين سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابدۋللاتيف بين راشيد ءال زاياني باستاعان پارسى شىعاناعى ىنتىماقتاستىعى كەڭەسىنە مۇشە ەلدەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى قاتىستى. ەۋروپالىق وداق دەلەگاتسياسىن سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارى وكىلى كايا كاللاس باسقاردى.
GCC باس حاتشىسى دجاسەم موحامەد البۋدايۆي كەزدەسۋدىڭ ايماق ءۇشىن ماڭىزدى ساتتە ءوتىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- بۇگىندە داعدارىستار ءبىر-بىرىمەن توعىسىپ، حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ حالىقارالىق ءتارتىپ قاعيداتتارىنا ادالدىعىن سىنايتىن وقيعالار قارقىندى دامىپ جاتىر، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، GCC ەلدەرى ونداعان جىلدار بويى ايماقتىق تۇراقتىلىقتا شەشۋشى ءرول اتقاردى جانە جاھاندىق ەكونوميكاداعى سەنىمدى سەرىكتەستەر بولدى.
- الايدا ولار اگرەسسيانىڭ نىساناسىنا، جاناما قاقتىعىستاردىڭ الاڭىنا نەمەسە الداۋ مەن ارامدىق قۇربانىنا اينالۋعا كەلىسپەيدى، - دەپ باسا ايتتى ول.
باس حاتشى يراننىڭ زىمىراندارى مەن ۇشقىشسىز ۇشاقتارى ومىرلىك ماڭىزدى ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمدى نىساناعا العانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىقتى ورەسكەل بۇزۋ، ءتىپتى ديپلوماتيالىق ميسسيالاردىڭ قول سۇعىلماۋىنا اسەر ەتەدى، بۇل ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستار تۋرالى ۆەنا كونۆەنتسياسىنىڭ ايقىن بۇزىلۋى، - دەدى البۋدايۆي.
ول مۇنداي ارەكەتتەردىڭ حالىقارالىق قۇقىققا قايشى ەكەنىن باسا ايتتى.
- GCC مەملەكەتتەرى حالىقارالىق قۇقىق پەن جاھاندىق ءتارتىپ قاعيداتتارىنا تولىقتاي ادال بولا وتىرىپ، ءوزىن-ءوزى قورعاۋعا دەگەن اجىراماس قۇقىقتارىن ساقتايدى، - دەدى ول.
باس حاتشى ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى جانە ساۋدا كەمەلەرىنە جاسالعان شابۋىلدار جاھاندىق ساۋدا مەن ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىككە ءقاۋىپ توندىرەتىنىن ايتتى.
سونداي-اق مينيسترلەر يراندى يادرولىق جانە بالليستيكالىق زىمىراندىق باعدارلامالارىن شەكتەۋگە، ايماقتاعى تۇراقسىزدىقتى تۋدىراتىن ارەكەتتەردى توقتاتۋعا شاقىردى جانە شيەلەنىستى ازايتۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە تاباندى ەكەندىكتەرىن قۋاتتادى. تاراپتار تەڭىز جولدارىنىڭ، سونىڭ ىشىندە ورمۋز جانە باب-ەل-ماندەب بۇعازدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن، سونداي-اق جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق نارىقتار مەن جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
GCC - التى اراب مەملەكەتىن بىرىكتىرەتىن ايماقتىق ۇكىمەتارالىق ۇيىم: ساۋد ارابياسى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، كۋۆەيت، ومان، كاتار جانە باحرەين. ۇيىم ەلدەر اراسىنداعى ساياسي، ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك-مادەني سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى ۇيلەستىرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 28-اقپاندا يزرايل ا ق ش-تىڭ قولداۋىمەن يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسىن باستاپ، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ جاڭا كەزەڭىن اشتى.