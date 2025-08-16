ق ز
    17:18, 16 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەۋرووداق 12-قازاننان باستاپ ەلگە كىرۋ ەرەجەلەرىن وزگەرتەدى

    استانا. KAZINFORM - وسى جىلى -قازاننان باستاپ ەۋروپا ەلدەرىنە ساياحاتتايتىن تۋريستەر ءۇشىن شەكارالىق باقىلاۋ راسىمدەرىندەگى ەلەۋلى وزگەرىستەر بولادى، دەپ جازدى ازەرتادج.

    Фото: Pixabay.com

    ءدال وسى كۇنى ەۋروپالىق وداق ءداستۇرلى پاسپورتقا ءمور باسۋ جۇيەسىنىڭ ورنىنا، سيفرلىق بيومەتريالىق سكانەرلەۋگە نەگىزدەلگەن جاڭا كىرۋ/شىعۋ جۇيەسىن (EES) ىسكە قوسادى. بۇل جۇيە ە و- عا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قولدانىلادى.

    بيومەتريالىق دەرەكتەردى تاپسىرۋدان باس تارتۋعا بولمايدى - مۇنداي جاعدايدا كىرۋگە رۇقسات بەرىلمەيدى. جينالعان دەرەكتەر ءۇش جىل بويى ساقتالىپ، سودان كەيىن اۆتوماتتى تۇردە جويىلادى.

    جاڭا جۇيە كيپر مەن يرلانديادان باسقا بارلىق ە و ەلدەرىندە، سونداي-اق ە و- عا كىرمەيتىن شەنگەن ايماعىنىڭ ءتورت مەملەكەتىندە - يسلانديا، ليحتەنشتەين، نورۆەگيا جانە شۆەيتساريادا قولدانىلادى.

    EES جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى الداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىسكە دايىندىق كەزەڭى رەتىندە قاراستىرىلادى - ول ەۋروپالىق اقپاراتتىق جانە ساپارعا رۇقسات بەرۋ جۇيەسىنىڭ (ETIAS) ەنگىزىلۋى. بۇل جۇيە 2026-جىلدىڭ سوڭىندا ىسكە قوسىلادى.

    ETIAS جۇيەسى بويىنشا، ە و- عا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارى شەنگەن ايماعىنا ساپار شەگەر الدىندا 20 ەۋرو مولشەرىندە الىم تولەپ، الدىن الا رۇقسات الۋى ءتيىس بولادى.

    ەۋروپالىق وداق جاقىندا ا ي ت ۆ- عا قارسى جاڭا ۆاكسينانى قولدانۋعا رۇقسات بەرگەن بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
