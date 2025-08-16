ەۋرووداق 12-قازاننان باستاپ ەلگە كىرۋ ەرەجەلەرىن وزگەرتەدى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلى -قازاننان باستاپ ەۋروپا ەلدەرىنە ساياحاتتايتىن تۋريستەر ءۇشىن شەكارالىق باقىلاۋ راسىمدەرىندەگى ەلەۋلى وزگەرىستەر بولادى، دەپ جازدى ازەرتادج.
ءدال وسى كۇنى ەۋروپالىق وداق ءداستۇرلى پاسپورتقا ءمور باسۋ جۇيەسىنىڭ ورنىنا، سيفرلىق بيومەتريالىق سكانەرلەۋگە نەگىزدەلگەن جاڭا كىرۋ/شىعۋ جۇيەسىن (EES) ىسكە قوسادى. بۇل جۇيە ە و- عا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قولدانىلادى.
بيومەتريالىق دەرەكتەردى تاپسىرۋدان باس تارتۋعا بولمايدى - مۇنداي جاعدايدا كىرۋگە رۇقسات بەرىلمەيدى. جينالعان دەرەكتەر ءۇش جىل بويى ساقتالىپ، سودان كەيىن اۆتوماتتى تۇردە جويىلادى.
جاڭا جۇيە كيپر مەن يرلانديادان باسقا بارلىق ە و ەلدەرىندە، سونداي-اق ە و- عا كىرمەيتىن شەنگەن ايماعىنىڭ ءتورت مەملەكەتىندە - يسلانديا، ليحتەنشتەين، نورۆەگيا جانە شۆەيتساريادا قولدانىلادى.
EES جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى الداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىسكە دايىندىق كەزەڭى رەتىندە قاراستىرىلادى - ول ەۋروپالىق اقپاراتتىق جانە ساپارعا رۇقسات بەرۋ جۇيەسىنىڭ (ETIAS) ەنگىزىلۋى. بۇل جۇيە 2026-جىلدىڭ سوڭىندا ىسكە قوسىلادى.
ETIAS جۇيەسى بويىنشا، ە و- عا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارى شەنگەن ايماعىنا ساپار شەگەر الدىندا 20 ەۋرو مولشەرىندە الىم تولەپ، الدىن الا رۇقسات الۋى ءتيىس بولادى.
