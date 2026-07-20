رودري مەسسيدىڭ ورنىن باسىپ، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى ءارى كاپيتانى رودري حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ (ف ي ف ا) شەشىمىمەن 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا يسپانيا قۇراماسى قوسىمشا ۋاقىتتا ارگەنتينانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، ءوز تاريحىندا ەكىنشى رەت الەم چەمپيونى اتاندى.
رودري تۋرنير بارىسىندا ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى سەگىز ماتچتىڭ بارلىعىنا قاتىستى. ول گول سوقپاعانىمەن ءارى ناتيجەلى پاس بەرمەگەنىمەن، بۇكىل چەمپيوناتتا نەبارى ءبىر عانا گول جىبەرگەن يسپانيا قۇراماسىنىڭ تابىسىنا زور ۇلەس قوستى.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ءوتتى. تۋرنير باستالار الدىنداعى الەم چەمپيونى 2022-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك بىرىنشىلىكتىڭ جەڭىمپازى ارگەنتينا قۇراماسى ەدى.
بۇعان دەيىن پاۋ كۋبارسي 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك جاس ويىنشىسى اتانعانى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتاندى.