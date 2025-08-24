رونالدۋ گولدار سانى بويىنشا الەمدىك رەكوردتى جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - «ءال- ناسر» كلۋبىنىڭ پورتۋگاليالىق شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ تاريحتا العاش رەت ءتورت ءتۇرلى كلۋب پەن ۇلتتىق قۇراما ساپىندا 100 گولدان سوققان فۋتبولشى اتاندى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
40 جاستاعى فورۆارد ساۋد ارابياسىنىڭ سۋپەركۋبوگى فينالىندا «ءال- احليگە» قارسى ويىندا پەنالتيدەن گول سوعىپ، ەر- رياد كلۋبى ءۇشىن 100- دوبىن ەنشىلەگەن.
رونالدۋدىڭ ەسەبىندە: مادريدتىك «رەال» ساپىندا - 450 گول، «مانچەستەر يۋنايتەد» ءۇشىن - 145 گول، «يۋۆەنتۋس» ساپىندا - 101 گول جانە «ءال- ناسر» قۇرامىندا - 100 گول بار. ال پورتۋگاليا قۇراماسى ءۇشىن ول 138 رەت مەرگەندىك تانىتقان.
بۇعان دەيىن كريشتيانۋ رونالدۋ الەمدەگى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن سپورتشى اتانعان بولاتىن. ونىڭ تابىسى $275 ميلليونعا جەتكەن. بۇل Forbes تاريحىندا كاسىبي سپورتشىلار اراسىنداعى ءۇشىنشى ەڭ جوعارى جىلدىق كورسەتكىش سانالادى.
ايتا كەتەلىك رونالدۋ «ءال- ناسر» كومانداسىمەن كەلىسىمشارت مەرزىمىن ۇزارتقان ەدى.