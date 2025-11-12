رونالدۋ سوڭعى الەم چەمپيوناتىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - «ءال-ناسر» فۋتبول كومانداسىنىڭ كاپيتانى ءارى شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ 2026-جىلى كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش- تا وتەتىن مۋنديال ونىڭ قۇرامامەن قاتىساتىن سوڭعى الەم چەمپيوناتى ەكەنىن ايتتى.
ايگىلى فۋتبولشىنىڭ مالىمدەمەسى يسپانيالىق Mundo Deportivo گازەتىندە جاريالاندى.
- ءيا، بۇل - مەنىڭ پورتۋگاليا قۇراماسىمەن قاتىساتىن سوڭعى الەم چەمپيوناتىم. ول كەزدە مەنىڭ جاسىم 41 دە بولادى. ازىرگە مەن تەك وسى ءساتتىڭ راقاتىن سەزىنگىم كەلەدى، - دەدى رونالدۋ ساۋد ارابياسىنداعى TOURISE تۋريستىك فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە.
وسى سوزىنەن كەيىن رونالدۋ سپوتتىق مانسابىن اياقتاۋ جايلى الىپ-قاشپا اڭگىمەگە دە ازىلمەن جاۋاپ بەردى.
- كوپشىلىك «جاقىندا» دەگەن ءسوزىمدى شامامەن 6 اي نەمەسە 1 جىل ارالىعى دەپ تۇسىنەدى. ال، ول 10 جىلعا جۋىق ۋاقىتتى قامتۋى دا مۇمكىن، - دەپ ازىلدەدى «التىن دوپتىڭ» بەس مارتە يەگەرى.
دەگەنمەن كريشتيانۋ «بەلگىلى ءبىر جاسقا جەتكەن كەزدە ايلار تەزىرەك ءوتىپ جاتقانداي سەزىلەدى» دەپ اعىنان جارىلدى. الايدا ول ءالى دە بابىندا ەكەنىن، «ءال-ناسر» كومانداسىندا دا، پورتۋگاليا قۇراماسىندا دا گول سوعىپ جۇرگەنىن جانە جاسىل الاڭداعى ويىننان ەرەكشە ءلاززات الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كريشتيانۋ رونالدۋ گولدار سانى بويىنشا الەمدىك رەكوردتى جاڭارتقانىن جازعان ەدىك.