ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:06, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    رومان سكليار ق ح ر- دىڭ قۇرىلعانىنا 76 جىل تولۋىنا ارنالعان قابىلداۋعا قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلعانىنا 76 جىل تولۋىنا وراي ق ح ر- دىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىندەگى ديپلوماتيالىق قابىلداۋعا قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Роман Скляр
    Фото: primeminister.kz

    ءوز سوزىندە ر. سكليار قىتاي حالقىن ايتۋلى كۇنمەن قۇتتىقتاپ، ەكى ەل اراسىنداعى ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك رۋحىندا دامىپ كەلە جاتقان ءوزارا قاتىناستاردىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.

    ۆيتسە-پرەمەر قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى بارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ جەكە بايلانىستارىنىڭ ارقاسىندا بەلسەندى نىعايىپ كەلە جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، بيىل ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا جانە ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ قازاقستانعا جاساعان ساپارلارىنا توقتالدى.

    بۇل ساپارلار بارىسىندا ەكىجاقتى قاتىناستاردى جاڭا مازمۇنمەن تولىقتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.

    ايتا كەتەيىك، ۇيلەستىرۋ كەڭەسى «بەينەۋ- سەكسەۋىل» اۆتوجولى قۇرىلىسىنىڭ جوباسىن ەقدب جانە حقدب- نىڭ قارجىلاندىرۋىن ماقۇلدادى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار