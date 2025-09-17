رومان سكليار ق ح ر- دىڭ قۇرىلعانىنا 76 جىل تولۋىنا ارنالعان قابىلداۋعا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلعانىنا 76 جىل تولۋىنا وراي ق ح ر- دىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىندەگى ديپلوماتيالىق قابىلداۋعا قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءوز سوزىندە ر. سكليار قىتاي حالقىن ايتۋلى كۇنمەن قۇتتىقتاپ، ەكى ەل اراسىنداعى ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك رۋحىندا دامىپ كەلە جاتقان ءوزارا قاتىناستاردىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.
ۆيتسە-پرەمەر قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى بارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ جەكە بايلانىستارىنىڭ ارقاسىندا بەلسەندى نىعايىپ كەلە جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، بيىل ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا جانە ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ قازاقستانعا جاساعان ساپارلارىنا توقتالدى.
بۇل ساپارلار بارىسىندا ەكىجاقتى قاتىناستاردى جاڭا مازمۇنمەن تولىقتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.
