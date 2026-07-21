رولى وڭ جاقتاعى كولىكتەرمەن جولاۋشى تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنا ما
استانا. KAZINFORM – ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ءرولى وڭ جاقتاعى اۆتوكولىكتەردى قالاارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىندا پايدالانۋعا تىيىم سالۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
مۇنداي سۇراقتى جۋرناليستەر مينيسترگە ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگ بارىسىندا قويدى. تىلشىلەر ءرولى وڭ جاقتاعى شاعىن اۆتوبۋستاردىڭ قالاارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىندا كەڭىنەن قولدانىلاتىنىن جانە ولاردىڭ جول-كولىك وقيعاسىنا ءجيى ۇشىرايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسى كەشەندى ءتاسىلدى تالاپ ەتەدى جانە بۇل تەك ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ عانا ەمەس، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دە جاۋاپكەرشىلىگىنە كىرەدى.
- 2007-جىلدان بەرى قازاقستانعا رولى وڭ جاقتاعى اۆتوكولىكتەردى اكەلۋگە تىيىم سالىنعان. سوندىقتان بۇل ەڭ باستى ماسەلە - قولدانىستاعى تىيىمنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ، - دەدى مينيستر.
جۋرناليستەردىڭ قالاارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىندا رولى وڭ جاقتاعى اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر ما دەگەن سۇراعىنا مينيستر جول قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە جۇگىنۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
سونىمەن قاتار، ءول وزى باسقارىپ وتىرعان مينيسترلىك تاراپىنان قاجەتتى شارالار قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماۋسىم ايىندا 167,8 مىڭ اۆتوكولىك ەسەپكە قويىلعانىن جازعانبىز.