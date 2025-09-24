پروكۋرور پەريزات قايرات قازىر قاي تۇرمەدە وتىرعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆا قازىر قايدا؟ بۇل سۇراققا استانا پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى ينديرا جۇماعالي قىزى جاۋاپ بەردى.
پروكۋروردىڭ ايتۋىنشا، قازىر پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆا استانانىڭ تەرگەۋ يزولياتورىندا وتىر.
«سوت ۇكىمى كۇشىنە ەنبەگەندىكتەن، ولار تەرگەۋ يزولياتورىندا ۇستالادى. ۇستاۋ شارتتارى بويىنشا ماعان شاعىم تۇسكەن جوق. ولار ءبىر مەكەمەدە، ءبىراق بولەك (ءار ءتۇرلى كامەرالاردا - ەسك.) وتىر»، - دەدى ول.
پەريزات قايرات تۋرالى نە بەلگىلى؟
پەريزات قايرات - Biz Birgemiz Qazaqstan قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ءتورايىمى، قازاقستانداعى بەلسەندى ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىمال.
2024-جىلى 14-قاراشادا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايرات 1,5 ميللياردتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، بيىل 25-شىلدەدە پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەدە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال پەريزات قايراتتىڭ اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.
Massaget.kz