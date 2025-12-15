پروكۋرور لوندون وليمپياداسىنىڭ جۇلدەگەرىن 4 جىلعا باس بوستاندىعىن ايىرۋدى سۇرادى
پاۆلودار. KAZINFORM - ەركىن كۇرەستەن وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى داۋلەت شابانبايعا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. جارىس ءسوز بارىسىندا پروكۋرورلار ايىپتالۋشىنى 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان.
پاۆلودار قالاسىنداعى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتا پاترۋل قىزمەتكەرلەرىنە بالاعات ءسوز ايتىپ، كۇش كورسەتكەن داۋلەت شابانبايدىڭ ىسىنە قاتىستى سوت پروتسەسى ءوتىپ جاتىر.
«سوت كابينەتى» جاريالاعان ماتەريالدارعا سۇيەنسەك، داۋلەت شابانبايعا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 380-بابى 4-بولىگى 1-تارماعى بويىنشا ايىپ تاعىلعان. بۇل باپ - ەكى نەمەسە ودان دا كوپ بيلىك وكىلىنە كۇش قولدانۋ دەرەگىنە قاتىستى.
ءىس ماتەريالدارىندا ايىپتالۋشىنىڭ بيىل قىركۇيەك ايىندا ۇلتتىق ۇلاننىڭ ءۇش اسكەري قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعانى ايتىلادى. كەشكى ساعات 21.00 شاماسىندا ءدامحانا ماڭىندا توقتاتقان پاترۋلدەردىڭ سۇراقتارىنا بالاعاتپەن جاۋاپ بەرىپ، كۇش كورسەتكەن.
اتاپ ايتقاندا بىرەۋىن كەۋدەسىنەن يتەرسە، نارياد باستىعىن يىعىنان قاعىپ جىبەرگەن.
ال ءۇشىنشىسىنىڭ كوزىنە سوققى تيگەن.
سوت جارىسسوزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سپورتشىنى ورتا قاۋىپسىزدىك كولونياسىندا ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى.
داۋلەت شابانباي سوتتا زارداپ شەككەندەردەن كەشىرىم سۇراعان.
بۇعان دەيىن لوندون وليمپياداسىنىڭ جۇلدەگەرى ۇستالعانىن، كىناسى دالەلدەنسە، 3 جىلدان 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
مۇرات اياعان