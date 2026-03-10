پروكۋرور ەكى قىلمىسكەردى قارۋسىزداندىردى
استانا. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسى ورال قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ ءبولىم پروكۋرورى جاندوس قۋانىشبەكوۆ 30-قاڭتاردا كەشكى ۋاقىتتا «قاۋىپسىز ءوڭىر» جوباسى اياسىندا قالادا رەيدتىك شارالار كەزىندە، بەلگىسىز ازاماتتىڭ كومەك سۇراپ ايقايلاعان داۋىسىن ەستىپ، دەرەۋ وقيعا ورنىنا بارعان.
وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاعان سوڭ، ول جەدەل تۇردە ەكى ادامدى قۇرىقتاپ، پوليتسيا شاقىرعان. پروكۋروردىڭ شۇعىل ارەكەتى ناتيجەسىندە قىلمىسكەرلەر ۇستالىپ، پوليتسياعا تاپسىرىلدى. جەكە ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ بىرىنەن ەسىرتكى زاتتارى تابىلدى.
ب ق و پروكۋراتۋراسى مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، بوپسالاۋ جانە ەسىرتكى زاتتارىن ساقتاۋ فاكتىلەرى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كۇدىكتىلەرگە قاتىستى سوتتىڭ سانكتسياسىمەن «كۇزەتپەن ۇستاۋ» تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى.
كورسەتكەن باتىلدىعى ءۇشىن جاندوس قۋانىشبەكوۆتى پوليتسيا دەپارتامەنتى ۆەدومستۆولىق مەدالمەن جانە باعالى سىيلىقپەن ماراپاتتادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ باس پروكۋراتۋراسى ەپشتەين ءىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ ايتتى.