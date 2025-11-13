پروكۋرور ەكى كۇدىكتىنى ءومىر بويىنا سوتتاۋدى سۇرادى
اتىراۋ. KAZINFORM - بۇگىن قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتتا كامەلەتكە تولماعان جابىرلەنۋشىگە قاتىستى اسا اۋىر قىلمىس جاساعانى ءۇشىن ايىپتالعان قايىرجانوۆ پەن كاتيموۆكە قاتىستى ءىس بويىنشا جارىس ءسوز ءوتتى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، سوت تەرگەۋى بارىسىندا جيناقتالعان ايعاقتار، سونىڭ ىشىندە كۋاگەرلەردىڭ جاۋاپتارى، بەينەجازبالار، ساراپتامالىق قورىتىندىلار جانە باسقا دا دالەلدەر ايىپتالۋشىلاردىڭ كىناسىن تولىقتاي دالەلدەيدى.
- سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشىلار ءوز كىناسىن تەك ايعاقتاردىڭ دايەكتى تۇردە ۇسىنىلعانىنان كەيىن عانا ءىشىنارا مويىندادى. تەرگەۋ كەزىندە الىنعان حات الماسۋلاردا ولاردىڭ جابىرلەنۋشىنى ءولتىرۋدىڭ ءتۇرلى تاسىلدەرىن تالقىلاعانى انىقتالدى. ولار 20 عا جۋىق ءتاسىلدى ۇسىنعان، سونىڭ ىشىندە ۋلاۋ، تۇنشىقتىرۋ، سوققى جاساۋ، ءورت قويۋ جانە وزگە دە قاتىگەز ارەكەتتەر بار، - دەدى پروكۋرور.
ايىپتاۋشىنىڭ سوزىنشە، ايىپتالۋشىلار قىلمىس جاساعاننان كەيىن ەشقانداي وكىنىش سەزىنبەگەن، كەرىسىنشە كوڭىل كوتەرۋ ورىندارىنا بارىپ، الكوگول ىشكەن. بۇل ولاردىڭ ارەكەتىنە ءتان قاتىگەزدىك پەن ادام ومىرىنە دەگەن نەمقۇرايلىقتى كورسەتەدى.
سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسىنا سايكەس، ايىپتالۋشىلار قىلمىس جاساعان ساتتە اقىل-ەسى دۇرىس بولعان، ءوز ارەكەتتەرىنىڭ قوعامعا قاۋىپتىلىگىن تولىق تۇسىنگەن. سونداي-اق مەديتسينالىق ساراپتاما ولاردىڭ ەسىرتكى نەمەسە الكوگول اسەرىندە بولماعانىن انىقتاعان.
- ءىستىڭ ءمان-جايىن، ايىپتالۋشىلاردىڭ ارەكەتتەرىنىڭ جوعارى قوعامدىق قاۋىپتىلىگىن جانە اسا اۋىر ساناتتاعى قىلمىس جاساعانىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردىڭ قوعامنان وقشاۋلانۋىن قاجەت دەپ سانايمىن. وسىعان بايلانىستى قايىرجانوۆ پەن كاتيموۆكە قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 7-جانە 8-تارماقتارى بويىنشا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرايمىن، - دەدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى.
سونىمەن قاتار پروكۋرور سوت شىعىندارىن جانە جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وتەماقىسىن سوتتالۋشىلاردىڭ وزدەرىنەن ءوندىرىپ الۋدى سۇرادى.
پروكۋروردىڭ ۇسىنىسى بويىنشا، قايىرجانوۆ پەن كاتيموۆ مەملەكەت كىرىسىنە 816623 تەڭگە كولەمىندەگى سوت ساراپتامالارىنىڭ شىعىندارىن، سونداي-اق قورعاۋ جانە جابىرلەنۋشىلەرگە وتەماقى تولەۋ قورىنا ءارقايسىسى 37 ا ە ك كولەمىندە مىندەتتى تولەم تولەۋگە ءتيىس.
بۇعان دەيىن يانا لەگكوديموۆانى ءولتىردى دەپ ايىپتالعانداردىڭ جازاسى قاتاڭداعانىن جازعانبىز.