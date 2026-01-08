پروكۋرور ايزات جۇمانوۆانىڭ كۇيەۋىن 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - ايزات جۇمانوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى سوت وتىرىسى جەتىسۋ وبلىستىق مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق سوتىندا جالعاستى. تاراپتار بۇگىن قورىتىندى سوزدەرىن ايتادى.
پروكۋرور نۇرجان بيليبەكوۆ ايىپتاۋ اكتىسىن وقىپ، بىلاي دەدى:
- ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، ايبار جانبولاتتى ورتاشا قاۋىپسىزدىكتەگى تۇزەۋ كولونياسىندا 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرايمىن. سونداي-اق، سوتتالۋشىنىڭ سوتقا دەيىنگى قاماۋدا ۇستاۋ شاراسىن كۇشىندە قالدىرۋدى سۇرايمىن. قىلمىستىق كودەكستىڭ 98-بابىنىڭ 2-بولىگىنە سايكەس، سوتتالۋشى جابىرلەنۋشىلەرگە ەڭ تومەنگى ايلىق جالاقىنىڭ 30 ەسەسى (117060 تەڭگە) كولەمىندە وتەماقى تولەۋگە جانە سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما شىعىندارىن مەملەكەتكە 690329 تەڭگە كولەمىندە وتەۋگە مىندەتتەلدى. قايعىلى وقيعا 2025- جىلى ماۋسىمنىڭ 21 ىنەن 22 سىنە قاراعان ءتۇنى اقسۋ اۋدانىنىڭ بالاساز اۋىلىندا بولدى. ايزات جۇمانوۆا تۇرمىستىق جانجال كەزىندە كۇيەۋىنىڭ ۇرىپ-سوعۋىنان قايتىس بولدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، سوت ايزات جۇمانوۆانىڭ ءولىمى تۋرالى ءىستىڭ ونلاين ترانسلياتسياسىنا رۇقسات بەرمەدى.
سوت وتىرىسىندا جاڭا مالىمەتتەر انىقتالدى.
بۇعان دەيىن مارقۇمنىڭ اناسىنان جاۋاپ العان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا