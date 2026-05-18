پروكۋرور اتىراۋداعى ءبۇتىن ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولعان جانجالدىڭ قاشان، قالاي باستالعانىن ايتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتا-ەنەسى مەن ايەلىنىڭ باۋىرلارىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قىلمىس جاساۋىنا وتباسىداعى كەلىسپەۋشىلىك سەبەپ بولعان.
ماسەلەنىڭ ءمانى تەرەڭدە جاتىر. سۇلتان سارسەماليەۆ پەن اقبايان مۇقانعاليەۆا 2016-جىلى تانىسىپ، 20-مامىردا زاڭدى تۇردە ۇيلەنەدى. ۇيلەنگەننەن كەيىن جاس وتباسى سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ اتا-اناسىمەن بىرگە ماحامبەت اۋدانىندا تۇرعان. 2016،2018،2021،2022،2024-جىلى تۋعان بالالارى بار. تەرگەۋ بارىسىندا 2022-جىلى اقبايان مۇقانعاليەۆا ءۇش بالاسىن الىپ، قىزىلقوعا اۋدانىنداعى اكە-شەشەسىنىڭ ۇيىنە دەمالىسقا كەتىپ قالعان.
- دەمالىستا بولعان كەزدە مۇقانعاليەۆانىڭ اناسى وتەشقاليەۆا ماحامبەت اۋدانىنداعى اتا-ەنەسىنىڭ قولىندا تۇرۋعا قارسى بولىپ، قالادان جالعا ءۇي الىپ، جانۇياسىمەن بىرگە سوندا تۇرۋدى تالاپ ەتكەن. ونى ەستىگەن سارسەماليەۆ ءوز اتا-اناسىن تاستاپ كەتپەيتىنىن ايتىپ، قايىن جۇرتىنىڭ تالاپتارىمەن كەلىسپەگەن. وسى جاعدايدان كەيىن ەرلى-زايىپتىنىڭ اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداپ، زاڭدى تۇردە اجىراسۋعا ماحامبەت اۋداندىق سوتىنا ارىزدانعان، - دەدى وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما پروكۋرورى ميراس باۋىرجانوۆ.
2022-جىلدىڭ تامىزىندا مۇقانعاليەۆا تاعى ءبىر قىزدى دۇنيەگە اكەلىپ، سول كەزدەن باستاپ اتا-اناسىنىڭ ۋاقىتشا جالعا الىپ بەرگەن اتىراۋ قالاسىنداعى ۇيدە تۇرىپ باستاعان. سول جىلدىڭ قاراشاسىندا ماحامبەت اۋداندىق سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن اقبايان مۇقانعاليەۆا مەن سۇلتان سارسەماليەۆ زاڭدى تۇردە اجىراسقان. سوت شەشىمى بويىنشا بالالار اناسىنىڭ قامقورلىعىندا قالعان. 2023-جىلى قاڭتاردا سارسەماليەۆ جانۇياسىمەن بىرگە تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان. ايەلى مەن بالالارىنىڭ قاسىنا كوشىپ كەلگەن.
2024-جىلدىڭ ساۋىرىندە اقبايان مۇقانعاليەۆا بەسىنشى بالاسىنا جۇكتى بولعان. تامىزدا سۇلتان مەن اقبايان 4 بالاسىن ەرتىپ، قىزىلقوعا اۋدانىنداعى اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە دەمالىسقا بارعان. سول كەزدە اقباياننىڭ وكپەسىنە سۋىق ءتيىپ، اۋىرىپ باستاعان. دارىگەرلەر وعان پنيەۆموتوراكس دياگنوزىن قويىپ، جۇكتى كەزىندە وتا جاسالعان.
- مۇقانعاليەۆانىڭ جۇكتى بولۋىنا بايلانىستى وتا وتە اۋىر جاعدايدا وتكەن. 20 كۇن ەسىن جيماي، كوما جاعدايىندا بولعان. وسى ساتتە قارابالين مەن وتەشقاليەۆا كۇيەۋبالالارى سارسەماليەۆتى قالاعا جىبەرگەن جاعدايدا بالالارىن ءوز اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە الىپ كەتەدى دەگەن ويمەن ونى مۇقانعاليەۆانىڭ قاسىنا جىبەرمەي، اۋىلدا بولۋىن تالاپ ەتكەن. وسىنىڭ سالدارىنان سارسەماليەۆتە قايىن جۇرتىنا دەگەن وشپەندىلىك، رەنىش پايدا بولعان، - دەدى ول سوت وتىرىسىندا.
وسى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اقبايان مۇقانعاليەۆا اۋرۋحانادان شىققانمەن، دەنساۋلىعى ناشارلاپ، پسيحيكالىق اۋىتقۋلار پايدا بولعان. 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا بەسىنشى بالاسىن دۇنيەگە اكەلەدى. پەرزەنتحانادان شىققان ۋاقىتتا اقبايان مەن بالالارىنا كۇتىم جاسايتىن ەشكىم بولماي، سۇلتان ولاردى ءوز اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە الىپ كەتكەن.
- كەيىن ولار قالادا پاتەر جالداپ تۇرعان. وسى كەزدە كۇدىكتى اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ جاعدايىنا بايلانىستى بالالارىنا كۇتىم جاساۋعا ۇلگەرمەي، بالالارىن ماحامبەت اۋدانىنداعى اتا-اناسىنا جىبەرگەن كەزدە قايىن جۇرتىمەن بىرنەشە مارتە كەلىسپەۋشىلىكتەر بولعان. سارسەماليەۆ جۇبايىنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايى كۇننەن كۇنگە ناشارلاپ جاتقاندىقتان، 2025-جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ 28 ءى مەن ناۋرىز ايىنىڭ 7 ءسى ارالىعىندا قايىن اعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆپەن بىرگە ونى ىستانبۇل قالاسىنا ەمگە اپارىپ كەلگەن. الايدا مۇقانعاليەۆانىڭ جاعدايى جاقسارماعان، - دەدى ميراس باۋىرجانوۆ.
2025-جىلى 7-ناۋرىزدا ەلگە ورالعان اقبايان مەن سۇلتان ماحامبەت اۋدانىنا، ال ناۋرىز مۇقانعاليەۆ قىزىلقوعا اۋدانىنداعى ۇيىنە كەتكەن.
28-ناۋرىزدا سۇلتان مەن اقباياننىڭ ءبىر ۇلىنىڭ وكپەسى قابىنىپ، سۇلتان بالاسىمەن بىرگە وبلىستىق جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىنا جاتقان.
3-ساۋىردە ەكەۋى اۋرۋحانادان شىعىپ، ماحامبەت اۋدانىنداعى ۇيىنە بارعان. وسىلايشا سارسەماليەۆ اتا-اناسىمەن بىرگە تۇرا باستاعان.
- مۇنى ەستىگەن ناۋرىز مۇقانعالييەۆ سۇلتانعا حابارلاسىپ، قارىنداسى مەن بالالاردى قانداي دا سەبەپپەن اۋىلعا ءوز اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە الىپ كەتىپ، سوندا تۇرىپ جاتقانى جونىندە ماسەلە قوزعاعان. ءوز كەزەگىندە سارسەمالييەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆقا قالادا تۇرعان ۋاقىتتا بالالاردى جانە مۇقانعاليەۆاعا جالعىز ءوزى كۇتىم كورسەتە المايتىندىعىن ايتقان. وسىدان كەيىن ارالارىندا كەلىسپەۋشىلىك باستالىپ، شەشىمىن تاپپاعان، - دەدى پروكۋرور.
14-مامىردا سۇلتان سارسەماليەۆ پەن ناۋرىز مۇقانعاليەۆ تەمىرجول ۆوكزالىندا كەزدەسكەن. سۇلتان ناۋرىزعا اۋىلعا تولىققاندى كوشىپ كەتپەگەنىن، جانۇياسىنىڭ جەكە زاتتارى مەن كيىم-كەشەكتەرىن ۋاقىتشا جالداعان ۇيىندە تۇرعاندىعىن، الداعى ۋاقىتتا قايتا كوشىپ كەلەتىنىن ايتقان. سوعان ناۋرىزدىڭ كوزىن جەتكىزۋ ءۇشىن، جالداعان ۇيىنە بارىپ، كورۋ تۋرالى ۇسىنىس بىلدىرگەن.
- ۇيگە جەتكەن مۇقانعاليەۆ پەن سارسەماليەۆ قوناق بولمەدە وتىرىپ، ارالارىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتى تالقىلاعان. ارتى توبەلەسكە ۇلاسقان. ءوز كەزەگىندە فيزيكالىق تۇرعىدان ناۋرىز مۇقانعاليەۆتەن ءالسىز ەكەنىن، وعان ءتيىستى دارەجەدە قارسىلىق كورسەتە المايتىنىن تۇسىنگەن سارسەماليەۆ قاساقانا ونى قازاعا ۇشىراتۋ ءۇشىن اسحانا بولمەسىنە دەيىن ارتقا شەگىنىپ بارعان. كەيىن اسحاناداعى پىشاقتى الىپ، ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ سول جانە وڭ جاق كەۋدەسىنەن، ىشىنەن ۇرىپ، سوققى جاساعان، - دەدى پروكۋرور.
وسى جاعدايدان كەيىن ناۋرىز مۇقانعاليەۆ تىلگە كەلمەستەن كوز جۇمعان. قىلمىستى جاسىرۋ ءۇشىن كۇدىكتى قاراڭعى تۇسكەنىن كۇتىپ، جالعا العان ءۇيدىڭ وڭتۇستىك باعىتىندا ورنالاسقان قابىرعاسىنىڭ ىرگەسىنەن 60 س م قاشىقتىقتا ورنالاسقان جەردى قازعان. تەرەڭدىگى 1 مەتر، ەنى 80 س م بولاتىن جەردى شۇڭقىردى دايىنداعان.
- مۇقانعاليەۆتىڭ قالتاسىنان جەكە كۋالىگىن، قازپوشتا بانكومات كارتاسىن، قۇنى 50 مىڭ تەڭگە بولاتىن تەلەفونىن، 3 مىڭ تەڭگەسىن العان. كەيىن ونىڭ مۇردەسىن كىلەمگە وراپ، دەنەسىن سۇيرەپ اپارىپ، ونى تاڭعى بەسكە دەيىن كومگەن، - دەدى پروكۋرور.
كەيىن كىلەم مەن پىشاقتى ورتەپ جىبەرگەن. 15-مامىر كۇندىز تۇركيا ەلىنە بارعاندا بانكتىك قوسىمشاسىن پايدالانۋ كەزىندە قۇپيا ءسوزىن ءبىلىپ الىپ، 1 ميلليون 698 مىڭ، 19-مامىردا 150 مىڭ، 21-مامىردا 2 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن تاۋارلىق نەسيەلەردى راسىمدەپ، بىرنەشە جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىسى ارقىلى قولما-قول اقشاعا اينالدىرىپ، ناۋرىز مۇقانعاليەۆقا 4 ميلليون 48 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرگەن. سونداي-اق، مارقۇمنىڭ مۇگەدەكتىگىنە بايلانىستى بەرىلەتىن زەينەتاقىنى دا جەلتوقسان ايىنا دەيىن الىپ كەلگەن.
بۇدان بولەك ناۋرىزدىڭ تەلەفونىنداعى What’s App قوسىمشاسى ارقىلى ءناسىپ وتەشقاليەۆادان 350 مىڭ تەڭگە سۇراعان. اقشانى قىزىلقوعا مەن اتىراۋ قالاسىندا تاكسي قىزمەتىن كورسەتەتىن ازامات ارقىلى العان. تاكسي جۇرگىزۋشىسى قالاعا كەلگەننەن كەيىن اقشانى تەرمينال ارقىلى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ نومىرىنە سالىپ جىبەرگەن.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەلەرىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋبالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىڭ 5 بالاسى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىندى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
كەيىن ەكى كۇدىكتىنىڭ شەتەلدە قالاي ۇستالعانى جونىندە ۆيدەو جاريالاندى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ولار اتىراۋ قالاسىنا جەتكىزىلدى.
كەيىن پوليتسيا اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەمالييەۆتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەن ۇيگە اپاردى. ول تەرگەۋشىلەرگە قىلمىستى قالاي جاساعانىن كورسەتىپ، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن.
سونىمەن قاتار، سارسەمالييەۆ سوت وتىرىسىندا ءىستى القا بيلەردىڭ قاراۋىنان باس تارتتى.
نەگىزگى سوت وتىرىسى 28-مامىر 10:00 دە وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن الدىن الا سوت وتىرىسى ءوتىپ، پروكۋرور كۇدىكتىنىڭ قىلمىستى قالاي جاساعانىن ايتتى.