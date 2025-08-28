پروكۋراتۋرا ەكس-ۆيتسە-مينيستر قوجاعاپانوۆقا جازانى قاتاڭداتۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا سوتى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ پەن SUCCESS K اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ءلاززات كوككوزوۆانىڭ ۇستىنەن قوزعالعان قىلمىستىق ىسكە شىعارىلعان ۇكىمگە تۇسكەن شاعىمدى قاراپ جاتىر.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ بيزنەس-ومبۋدسمەنى قانات نۇروۆتىڭ ۇستانىمى جاريالاندى. قانات نۇروۆ قىلمىستىق ءىستىڭ ماتەريالىن زەردەلەپ، قورعاۋ تاراپىنىڭ ءۋاجىن قولداپ، سوت ۇكىمىن جويۋدى ۇسىندى. سونداي-اق ءلاززات كوككوزوۆانى اقتاۋدى جانە مەملەكەتتىك ورگاننىڭ 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا قويعان تالابىن جانە مەملەكەتتىك باجدى وتەۋ تۋرالى تالابىن قاناعاتتاندىرماۋدى ۇسىندى.
ودان كەيىن سوتتا پروكۋروردىڭ اپەللياتسيالىق ءوتىنىشحاتتاعى ءۋاجى بويىنشا تاراپتاردىڭ پىكىرى تىڭدالدى. ايىپتاۋ تاراپى جازانى قاتاڭداتۋدى تالاپ ەتىپ، ەرلان قوجاعاپانوۆقا مەملەكەتتىك قىزمەت وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانعانى جانە ونىڭ مەملەكەتكە كەلتىرگەن زالالىن العا تارتىپ باس بوستاندىعىنان ايىرۋ مەرزىمىن 7 جىلعا دەيىن ۇلعايتۋدى سۇرادى.
ەكس-ۆيتسە-مينيستر ءوز كەزەگىندە SUCCESS K اگەنتتىگىنىڭ مۇددەسىن قورعاۋ جونىندەگى ايىپتاۋ نەگىزسىز ەكەنىن ايتتى. ويتكەنى مۇنداي فۋنكسيا ونىڭ وكىلەتتىگىنە كىرمەگەن. ول ايىپتاۋ تارابىنىڭ كۋاگەرلەرى (21 كۋاگەر) سوتتا شىندىقتى ايتىپ، ءىس جۇزىندە ونىڭ جاعىنا شىققانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ادۆوكاتتارى دا ايىپتاۋ ءۋاجى ءىستىڭ ناقتى ءمان-جايىنا سايكەس كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 1-ناۋرىزدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت مادەنيەت جانە سپورت ەكس-ۆيتسە-ءمينيسترىن اۋىر جەمقورلىق قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىك بويىنشا ۇستادى.
انتيكوردىڭ اقپاراتىنشا، ول 2018-جىلى پەتروپاۆل قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ XV ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ كورمەسىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا شارت جاساسۋدى قولداعان.
بيىل مامىردا بۇرىنعى ۆيتسە-مينيستر ەرلان قوجاعاپانوۆعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.
ال تامىزدا ەرلان قوجاعاپانوۆتى قورعاۋشى تاراپ سوت ۇكىمىنە شاعىم ءتۇسىردى.
سونداي-اق بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ سوتتان ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى.
وسىلايشا ەرلان قوجاعاپانوۆتى قورعاۋشى تاراپ سوت ۇكىمىمەن ءالى كۇرەسىپ جاتىر.