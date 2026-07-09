ەردوعاننىڭ ءومىرىن يزرايل دارىگەرى ساقتاپ قالدى ما؟
استانا. قازاقپارات - يزرايل اقپارات كەڭىستىگىندە تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعانعا قاتىستى داۋلى مالىمدەمە تارادى.
تەل-اۆيۆتەگى «يحيلوۆ» مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ بۇرىنعى باسپا ءسوز حاتشىسى اۆي شوشان يزرايلدىڭ 14-ارناسىنىڭ ەفيرىندە بىرنەشە جىل بۇرىن ەردوعان اۋىر دەرتكە شالدىققاندا، يزرايل تاراپى وعان دارىگەر جىبەرىپ، ءومىرىن ساقتاپ قالعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
الايدا بۇل مالىمدەمەنىڭ قانشالىقتى شىندىققا جاناساتىنىنا قاتىستى ناقتى دالەل ازىرگە جوق.
يزرايلدىڭ 14-ارناسى جاريالاعان ماتەريالدا اۆي شوشاننىڭ سوزىنشە، شامامەن 6-7 جىل بۇرىن ەردوعان قاتەرلى ىسىككە شالدىققان. سول كەزدە «موسسادتىڭ» وتىنىشىمەن جانە يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدىڭ كەلىسىمىمەن «يحيلوۆ» اۋرۋحاناسىنان ارنايى دارىگەر تۇركيا پرەزيدەنتىن ەمدەۋگە جىبەرىلگەن. شوشان دارىگەردىڭ اتى-ءجونىن اشپاعان. ونىڭ ايتۋىنشا، «يزرايل ەردوعاننىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعان».
بۇل ءسوزدى كەيىن Israel National News باسىلىمى دا جاريالادى. الايدا اتالعان باسىلىم دا بۇل اقپاراتتى راستالعان فاكت رەتىندە ەمەس، شوشاننىڭ مالىمدەمەسى رەتىندە بەرگەن. ماتەريالدا دارىگەردىڭ اتى اتالماعانى جانە وقيعانى دالەلدەيتىن رەسمي قۇجات ۇسىنىلماعانى بايقالادى.
فاكتچەك تۇرعىسىنان قاراعاندا، بۇل جەردە بىرنەشە ماڭىزدى ماسەلە بار.
بىرىنشىدەن، شوشاننىڭ ەفيردە مۇنداي مالىمدەمە جاساعانى راس. ءبىراق ونىڭ ءسوزى ازىرگە تاۋەلسىز دەرەككوزدەرمەن راستالمادى. يزرايل ۇكىمەتى، «موسساد»، تۇركيا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى نەمەسە «يحيلوۆ» اۋرۋحاناسى بۇل وقيعاعا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق.
ەكىنشىدەن، ەردوگاننىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى قاۋەسەتتەر بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت تاراعان. 2011-جىلى ول اسقازان-ىشەك جولىنا بايلانىستى وپەراتسيا جاساتقان. 2012-جىلى ونىڭ قاتەرلى ىسىككە شالدىققانى تۋرالى اقپارات تاراعاندا، ەردوگان بۇل اڭگىمەنى جوققا شىعارعان. Reuters سول كەزدە تۇركيا تاراپى پرەمەر-ءمينيستردىڭ دەنساۋلىعى جاقسى ەكەنىن، ال قاتەرلى ىسىك تۋرالى اقپارات «قاۋەسەت» ەكەنىن جازعان.
ۇشىنشىدەن، 2013-جىلى دا ەردوگاننىڭ اۋرۋحاناعا تۇسكەنى تۋرالى حابار تاراعان. الايدا ونىڭ كەڭسەسى بۇل مالىمەتتى «نەگىزسىز ايىپتاۋ» دەپ جوققا شىعارعان. Reuters ماتەريالىندا ەردوگاننىڭ 2011-جىلى ىشەكتەگى پوليپتەرگە بايلانىستى وتا جاساتقانى، ءبىراق تۇرىك ب ا ق- تارى ونىڭ دارىگەرىنە سىلتەمە جاساپ، پوليپتەردىڭ قاتەرسىز بولعانىن جازعانى ايتىلعان.
تورتىنشىدەن، 2022-جىلى Ynet باسىلىمى ەردوگاننىڭ يزرايلدەگى «يحيلوۆ» مەديتسينالىق ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، كارديولوگ پروفەسسور يتسحاك شاپيرادان مەديتسينالىق كەڭەس العانىن جازعان. ءبىراق ول ماتەريالدا دا «موسسادتىڭ قۇپيا وپەراتسياسى» نەمەسە «قاتەرلى ىسىكتەن امان الىپ قالدى» دەگەن ناقتى دەرەك جوق. كەرىسىنشە، باسىلىم دارىگەر كارديولوگ بولعاندىقتان، بۇل جۇرەككە قاتىستى كەڭەس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن، ءبىراق ونى راستايتىن رەسمي اقپارات جوق ەكەنىن ەسكەرتكەن.
سوندىقتان «ەردوعان اجال اۋزىندا بولدى» نەمەسە «يزرايل ونىڭ ءومىرىن قۇپيا تۇردە ساقتاپ قالدى» دەگەن تۇجىرىمدى ناقتى فاكت رەتىندە ايتۋعا نەگىز جوق. دۇرىسى - بۇل اقپاراتتى «اۆي شوشاننىڭ راستالماعان مالىمدەمەسى» دەپ بەرۋ.
تاعى ءبىر نازار اۋداراتىن جايت: وقيعا ءدال قازىر يزرايل مەن تۇركيا اراسىنداعى ساياسي شيەلەنىس كۇشەيگەن كەزەڭدە تارادى. ەردوعان سوڭعى جىلدارى يزرايل بيلىگىن، اسىرەسە گازا ماسەلەسىنە بايلانىستى، بىرنەشە رەت قاتاڭ سىناعان. سوندىقتان كەي ساراپشىلار مۇنداي مالىمدەمەنى مەديتسينالىق قۇپيانىڭ اشىلۋى عانا ەمەس، ساياسي-اقپاراتتىق قىسىم رەتىندە دە باعالاۋى مۇمكىن.
قورىتىندىلاي ايتقاندا، بۇل اقپاراتتىڭ ءبىر بولىگى عانا راستالادى: اۆي شوشان شىنىمەن دە يزرايل ەفيرىندە وسىنداي مالىمدەمە جاساعان. ءبىراق ەردوعاننىڭ ناقتى قانداي اۋرۋعا شالدىققانى، وعان يزرايل دارىگەرىنىڭ قانداي جاعدايدا بارعانى، بۇل ىسكە «موسسادتىڭ» قاتىسى بار-جوعى جانە ونىڭ ءومىرىن شىنىمەن ساقتاپ قالعانى ازىرگە دالەلدەنگەن جوق.