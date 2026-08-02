ەردوعانعا قاستاندىق جاساۋ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى ءىس بويىنشا سوڭعى كۇدىكتى تۇركيادا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ارنايى قىزمەتتەرى 2016 -جىلعى مەملەكەتتىك توڭكەرىس ارەكەتى كەزىندە پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعانعا قاستاندىق جاساۋعا دايىندالدى دەگەن ءىس بويىنشا ىزدەۋدە جۇرگەن سوڭعى كۇدىكتىنى ۇستادى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
تۇركيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمەتكە سايكەس، ۇستالعان بۋركاي كاراتەپە فەتو ۇيىمىنىڭ مارماريس قالاسىندا پرەزيدەنتكە قاستاندىق جاساۋعا دايىندالعان توبىنىڭ مۇشەسى بولعان. ول ون جىل بويى ىزدەۋدە بولىپ، افونكاراحيسار قالاسىندا قولعا ءتۇستى.
TRT Haber تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇعان دەيىن ەردوعانعا قاستاندىق جاساۋعا دايىندالدى دەگەن كۇدىكپەن بۇرىنعى 36 اسكەري قىزمەتكەر ۇستالعان. سوڭعى ۇستالعان كۇدىكتى تىكۇشاق ۇشقىشى بولعان.
بۇعان دەيىن Turkiye گازەتى تۇركيا بيلىگىنىڭ نۇسقاسىنا سۇيەنە وتىرىپ، فەتو ۇيىمى (تۇركيادا تەرروريستىك ۇيىم دەپ تانىلىپ، قىزمەتىنە تىيىم سالىنعان) ەردوعانعا شەتەلدىك اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعىمەن ۇشۋ كەزىندە دە قاستاندىق جاساۋدى جوسپارلاعانىن جازعان. الايدا پرەزيدەنت مارماريستەگى قوناقۇيدەن الدىن الا كەتىپ قالعاندىقتان، بۇل جوسپار جۇزەگە اسپاعان.
ەسكە سالايىق، 2016 -جىلعى 15 شىلدەدە تۇركيادا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋ ارەكەتى كەزىندە رەسمي دەرەك بويىنشا 253 ادام قازا تاۋىپ، 2,2 مىڭنان استامى جارالانعان. توڭكەرىس ارەكەتى باسىلعاننان كەيىن مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردا اۋقىمدى كادرلىق تازارتۋ جۇرگىزىلىپ، 100 مىڭنان استام ادام قىزمەتىنەن بوساتىلدى. كوتەرىلىسكە قاتىسقانداردىڭ كوپشىلىگى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.