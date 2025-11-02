روبوتوتەحنيكا: قازاقستاندىق وقۋشىلار پانامادا ءتورت دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وقۋشىلارىنىڭ روبوتوتەحنيكادان ۇلتتىق قۇراماسى پاناما-سيتيدە وتكەن FIRST Global Challenge (FGC) 2025 بۇكىلالەمدىك وليمپياداسىندا بيىل قاتارىنان ءتورتىنشى جىل ايرىقشا جەڭىسكە جەتىپ، تاعى دا تاريحي جەتىستىككە قول جەتكىزدى.
ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، الەمنىڭ 190 ەلىنەن كەلگەن كوماندالاردىڭ ىشىنەن قازاقستاندىق وقۋشىلار ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. سونىمەن قاتار ولار بىردەن ەكى جوعارى ماراپاتتى جەڭىپ الدى. ول روبوتتاردىڭ بىلىكتىلىك ويىندارىندا رەكورد ورناتقان ءابسوليۋتتى چەمپيوندارعا بەرىلەتىن تۋرنيردىڭ باس جۇلدەسى - GRAND CHALLENGE AWARD (التىن).
ال ALBERT EINSTEIN AWARD (التىن) - ۇزدىك ينجەنەرلىك ازىرلەمەلەرى، تەحنيكالىق شەبەرلىكتەرى مەن كوماندالىق جۇمىس جانە كوشباسشىلىق جەتىستىكتەرى ءۇشىن بەرىلەتىن جوعارعى تورەشىلىك ماراپات. بۇل ماراپاتتا كەشەندى ارتىقشىلىق پەن يننوۆاتسيا ەسكەرىلەدى.
ەلىمىزدىڭ قۇراماسىن NIS الماتى- مەدەۋ مەكتەبىنىڭ 9-10-سىنىپ وقۋشىلارى راشات دوسىمجان، داۋلەت ءىلياس، ورىنباساروۆ ءاليحان، اسەت ۇلى ماديار جانە تۇرسىنبايەۆ نۇراسىل تانىستىردى. جاتتىقتىرۋشىلارى - نۇرداۋلەت دوسماعامبەت، اسىلبەك مۇرزاحمەتوۆ جانە دۋلات بايتۇلەنوۆ.
بۇكىلالەمدىك چەمپيوناتتا قاتارىنان ءتورت رەت جەڭىسكە جەتۋ (جەنيەۆا-2022، سينگاپۋر-2023، گرەكيا-2024، پاناما-2025) قازاقستاندى حالىقارالىق STEM- ءبىلىم بەرۋ ارەناسىنداعى ابسوليۋتتى الەمدىك كوشباسشىعا اينالدىرادى.
«ءبىزدىڭ بالالارىمىز ءتورتىنشى رەت قاتارىنان جەڭىسكە جەتتى. بۇل رەتتە، كوماندانىڭ قۇرامى بىردە- ءبىر رەت قايتالانباعانىن اتاپ وتكەن ءجون - جىل سايىن ەل نامىسىن قورعاۋ ءۇشىن جاڭا قاتىسۋشىلاردى دايىندايمىز»، - دەدى USTEM Foundation قوعامدىق قورىنىڭ جەتەكشىسى اسىلبەك مىرزاحمەتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى جارىستىڭ «eco-Equilibrium» تاقىرىبى جاھاندىق ەكولوگيالىق پروبلەمالاردى شەشۋگە جانە بيوارتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا ارنالعان بولاتىن. قازاقستاندىق كوماندا روبوتتى ازىرلەۋ ارقىلى ەكوجۇيەلەردى قالپىنا كەلتىرۋگە ەرەكشە كوزقاراس تانىتتى. ولاردىڭ روبوتى ويىن الاڭىنداعى كەدەرگىلەردى الىپ تاستاپ، بيوارتۇرلىلىك بىرلىكتەرىن ەكوجۇيەلەرگە ءدال ورنالاستىراتىن كۇردەلى فينالدىق تاپسىرمانى ءساتتى ورىنداپ شىقتى.
ۇلتتىق قۇرامانى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «دارىن» ر ع پ و، «USTEM Foundation» ق ق، Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى، سونداي-اق قازاقستاندىق Cannect.AI ستارتاپى قولداعانىن اتاپ وتكەن ءجون.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ FIRST GLOBAL الەمدىك روبوتوتەحنيكا وليمپياداسىنا قاتىسىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.