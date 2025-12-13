16:41, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
روبوت وتا جاسادى
كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ازىرلەگەن «Polaris» اتتى حيرۋرگ روبوت جۇيەسى العاش رەت 10 ناۋقاسقا كاتاراكتانى الىپ تاستاۋ وپەراتسياسىن ءساتتى ورىندادى.
روبوت ەشقانداي قاتەلىك جىبەرمەگەن. نايجەسىندە، ناۋقاستاردا ەشقانداي اسقىنۋ بولماعان. حيرۋرگتەر روبوتتى 3D- مونيتور ارقىلى باسقارىپ، تاكتيلدى باسقارۋ تەتىكتەرىن پايدالانعان. ال «Polaris» ءوزى تىلىك جاساپ، بۇلىڭعىرلانعان تۇستى الىپ تاستاپ، ورنىنا جاساندى لينزانى ءدال ورنالاستىرعان. مۇنداي جەتىستىك كوز اۋرۋلارىنىڭ ەڭ كەڭ تارالعان تۇرلەرىنىڭ ءبىرىن بۇرىنعىدان دا قاۋىپسىز ەمدەۋگە جول اشتى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz