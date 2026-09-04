پروباتسيالىق باقىلاۋداعى ازاماتتار قانداي جاعدايدا تۇرمەگە قامالادى
استانا. KAZINFORM - استانا پروكۋراتۋراسى پروباتسيالىق باقىلاۋدان وتەتىن ازاماتتارعا قويىلاتىن تالاپتار مەن ونى بۇزعان جاعدايدا تۋىندايتىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءتۇسىندىردى. پروكۋرور بەيبىت ءابدىقادىر ەلوردانىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە پروباتسيانىڭ نەگىزگى ماقساتىنا توقتالدى.
- سوتتالعان ادامدى قوعامنان وقشاۋلاماي، قىلمىستىق جازالاردى ورىنداۋعا، جاڭا قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا، سوتتالعانداردى تۇزەۋگە جانە قايتا الەۋمەتتەندىرۋگە باعىتتالعان، - دەدى مامان.
ونىڭ سوزىنشە، سوتتالعان ازامات اباقتىعا قامالماي، پروباتسيالىق باقىلاۋعا الىنعانىمەن، بۇل سوت تاعايىنداعان جازانى ورىنداۋدان بوساتپايدى.
ناقتىراق ايتقاندا، سوتتالعان كىسى تۇرمەدە وتىرمايدى. ءوز ۇيىندە تۇرادى جانە جۇمىس ىستەپ، كۇن كورۋگە دە قۇقىلى. ءبىراق ءاردايىم پروباتسيالىق قىزمەتتىڭ قاداعالاۋىندا بولادى. سونىمەن قاتار، زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ورىنداۋعا مىندەتتەلەدى. دەمەك، قىلمىس جاساپ، ءىستى بولعان جان وسىنداي جولمەن تۇزەلۋگە مۇمكىندىك الادى. ال پروباتسيالىق قىزمەت وكىلدەرى ونى كوزدەن تاسا قىلماي، قايتادان زاڭ بۇزۋشىلىققا بارماۋىنا ىقپال ەتەدى.
سوتتالعان ادامنىڭ مىندەتتەرى مەن شەكتەۋلەرى
سوت و باستا ۇكىم شىعارعاندا، جازا مەرزىمىندە نە ىستەۋگە بولاتىنىن جانە نە ىستەۋگە بولمايتىنىن بىردەن تۇسىندىرەدى. سوتتالعان كىسى پروباتسيالىق باقىلاۋعا تىركەلگەن سوڭ، جاۋاپتى قىزمەتكەرلەر قاعيدالاردى ۇنەمى ەسكە سالىپ وتىرادى جانە ولاردىڭ ساقتالۋىن قاداعالايدى.
- سوت بەلگىلەگەن مىندەتتەر مەن شەكتەۋلەردى ساقتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەدى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى ۇكىمدەردىڭ ورىندالۋىن قاداعالاۋ توبىنىڭ پروكۋرورى.
ماسەلەن، سوت ۇكىمى بويىنشا، سوتتالعان كىسىگە بەلگىلەنگەن ۋاقىتتان سوڭ (مىسالى، 22:00-دەن كەيىن)، تۇرعىلىقتى جەرىنەن كەتپەۋ تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن. ونداي جاعدايدا ازامات ساعات تۇنگى وننان اسسا، ۇيىنەن شىقپاۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار، مىناداي شەكتەۋلەر قويىلادى:
ەگەر سوت تىيىم سالسا، ويىن-ساۋىق مەكەمەلەرىنە جانە وزگە دە ورىندارعا بارماۋى كەرەك؛
پروباتسيا قىزمەتىنە ارنايى تارتىپپەن حابارلاماي، تۇرعىلىقتى جەرىن ءوز بەتىنشە وزگەرتۋگە، سونداي-اق، بەلگىلەنگەن اۋماقتان تىس جەرگە شىعۋعا بولمايدى؛
سوتتالعان ادام پروباتسيا قىزمەتىنە شاقىرۋ بويىنشا ۋاقىتىلى كەلۋگە، سوت جۇكتەگەن مىندەتتەردى ورىنداۋعا، پروباتسيا قىزمەتى وكىلدەرىنىڭ زاڭدى تالاپتارىن اتقارۋعا جانە جاڭا قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جاساماۋعا مىندەتتى.
- ەگەر قانداي دا ءبىر جاعداي ورىن الىپ، تالاپتى ورىنداۋعا نەمەسە پروباتسيا قىزمەتىنە كەلۋگە كەدەرگى كەلتىرسە، وندا دەرەۋ ماماندارعا حابارلاۋ كەرەك. قاجەت بولعان جاعدايدا سوتتالعان كىسى اتالعان جاعدايدىڭ شىن مانىندە بولعانىن قۇجاتتارمەن راستاۋى ءتيىس، - دەدى بەيبىت ءابدىقادىر.
مىندەتتەردى ورىنداماۋدىڭ سالدارى
ومىردە، راسىندا دا، ءارتۇرلى جاعداي بولۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى، پروباتسيالىق باقىلاۋ تالاپتارىن بىرەر رەت ورىنداماۋ بىردەن تۇرمەگە تۇسىرمەيدى. ەگەر سوتتالعان جان شەكتەۋلەردى بۇزسا، جاۋاپتى قىزمەتكەرلەر الدىمەن بىرنەشە رەت ەسكەرتۋ جاسايدى. ءتيىستى قاعيدالاردى قايتا-قايتا ورىنداماي، ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزسا، وندا پروباتسيا قىزمەتى سوتقا جۇگىنەدى. باس بوستاندىعىن شەكتەۋدىڭ وتەلمەگەن بولىگىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىمدى سوت قابىلدايدى.
بەيبىت ءابدىقادىردىڭ مالىمدەۋىنشە، سوتتالعان ازاماتتىڭ باس بوستاندىعىن شەكتەۋ ۋاقىتىنىڭ اياقتالۋىنا 2-3 كۇن قالعاندا، تالاپتاردى ورىنداماعانى ءۇشىن تۇرمەگە جىبەرىلگەن فاكتىلەر بولعان. دەمەك، مەرزىمى از قالسا دا، پروباتسيالىق باقىلاۋداعى ادام بوساڭسىماي، ەرەجەلەردى بۇزباۋى ءتيىس.
- بۇل مىسال جازانىڭ قالعان مەرزىمىنىڭ از بولۋى سوتتالعان ادامدى بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاۋدان بوساتپايتىنىن جانە بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەردى ەلەمەۋگە نەگىز بولمايتىنىن كورسەتەدى، - دەپ قاداپ ايتتى مامان.
سونىمەن بىرگە، بيىل جىل باسىنان بەرى ەلوردا سوتتارىندا جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگىن اۋىستىرۋ تۋرالى 387 ماتەريال قارالعان. ونىڭ ىشىندە 198 ىستە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا وزگەرتىلگەن.
پروفيلاكتيكالىق جۇمىس قالاي اتقارىلادى
پروباتسيالىق باقىلاۋ جونىندە ءسوز قوزعاعاندا، تاعى ءبىر ايتا كەتەتىن جايت - الدىن الۋ شارالارى. قالا پروكۋراتۋراسىنىڭ باستاماسىمەن اۋداندار پروكۋراتۋراسى، پروباتسيا قىزمەتى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانە اكىمدىك ماماندارىنان موبيلدى توپ قۇرىلدى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتى - سوتتالعانداردىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا بارۋىنا جول بەرمەۋ. بۇل ماقساتتا توپ مۇشەلەرى:
پروباتسيالىق باقىلاۋداعى ازاماتتاردىڭ ءتيىستى ۋاقىتتا تۇرعىلىقتى جەرىندە بولۋىن تەكسەرەدى؛
قاجەت بولسا، الەۋمەتتىك- قۇقىقتىق كومەك كورسەتەدى؛
قيىن جاعدايداعى ادامداردى ازىق-تۇلىك سەبەتتەرىمەن قامتاماسىز ەتۋدى ۇيىمداستىرادى.
ءسوزىنىڭ تۇيىنىندە استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى ۇكىمدەردىڭ ورىندالۋىن قاداعالاۋ توبىنىڭ پروكۋرورى بەيبىت ءابدىقادىر سوتتالعان جانداردى شەكتەۋلەردى ساقتاۋعا جانە ءتارتىپ بۇزباۋعا شاقىردى.
- پروباتسيا قىزمەتىنە كەلمەۋ، تۇرعىلىقتى جەرىن ءوز بەتىنشە وزگەرتۋ، ۇيدە بولۋ ۋاقىتىن بۇزۋ، تىيىم سالىنعان جەرلەرگە بارۋ، جۇكتەلگەن مىندەتتەردى ورىنداماۋ جانە باسقا دا بۇزۋشىلىقتار زاڭدا بەلگىلەنگەن ىقپال ەتۋ شارالارىن قولدانۋعا اكەپ سوعۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
ماماننىڭ سوزىنشە، پروباتسيالىق باقىلاۋداعى كىسىلەر سوت پەن زاڭنىڭ بارلىق تالاپتارىن ساقتاسا عانا بوستاندىقتا قالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پروباتسيا ەسەبىندەگى قىزىلوردالىق سوت زالىنان قاماۋعا الىنعانىن جازعانبىز.