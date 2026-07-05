ەۋروپانىڭ قاق تورىندە «دومبىرا امباسسادورلارى» ونەر كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - بەلگياداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگىندە ەلشىلىك قىزمەتكەرلەرىن، قازاق دياسپوراسىنىڭ وكىلدەرىن، ستۋدەنتتەر مەن قازاقستاننىڭ بەلگيالىق دوستارىن بىرىكتىرگەن «DOMBRAssadors» ءانسامبلىنىڭ مۋزىكالىق كونسەرتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
انسامبل ورىنداۋىندا «ەركە سىلقىم»، «ءالقيسا»، «اتاتولعاۋى»، «بالبىراۋىن» جانە «سۇلۋ قىز» كۇيلەرى كۇمبىرلەدى.
كونسەرتتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارى دومبىرا، جەتىگەن، سازسىرناي، شاڭقوبىز، قوبىز جانە داۋىلپازدىڭ ءۇنى ەۋروپالىق گوبوي، سكريپكا جانە اككوردەون اسپاپتارىمەن ۇيلەسىمدى ۇندەسۋى بولدى.
بۇل مۋزىكالىق كەش ونەردىڭ ءتۇرلى مادەنيەتتەر مەن ۇرپاقتاردى توعىستىراتىن امبەباپ كۇش ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.
قازاقستاننىڭ بەلگياداعى ەلشىسى رومان ۆاسيلەنكو:
- دومبىرا - حالقىمىزدىڭ جانى، تاريحى مەن ۇرپاقتار جادىنىڭ كورىنىسى. ۇلتتىق دومبىرا كۇنى قارساڭىندا ونىڭ كۇمبىرى ەۋروپانىڭ قاق تورىندە شىرقالىپ جاتقانى ەرەكشە سيمۆولدىق مانگە يە. مۋزىكانىڭ شەكاراسى جوق. دومبىرا ارقىلى ءبىز قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتىن تانىستىرىپ، ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتامىز، - دەدى.
2026-جىلى بەلگيادا ەكى قازاق مادەني ورتالىعى اشىلدى. وندا بالالار مەن قازاق دياسپوراسىنىڭ وكىلدەرى قازاق ءتىلىن مەڭگەرىپ، دومبىرا تارتۋدى ۇيرەنەدى، ۇلتتىق بيلەر مەن قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرلەرىمەن تانىسادى. بۇل ورتالىقتاردىڭ قىزمەتى ۇلتتىق بولمىستى ساقتاۋعا جانە قازاقستاننىڭ باي مادەني مۇراسىن بەلگيادا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي قازاقستاندا 2000 نان استام مادەني ءىس-شارا وتەدى.