ەۋروپانىڭ بىرنەشە ەلىندە اپتاپ ىستىق باستالدى
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلى باستالىسىمەن، ەۋروپا ەلدەرىندە اپتاق ىستىق بولادى. سينوپتيكتەر يسپانيادا جوعارى، ءبىراق تۇراقتى اۋا تەمپەراتۋراسى ساقتالاتىنىن، ال پورتۋگاليا، يتاليا جانە گرەتسيادا اپتاپ ىستىق بولىپ، دەنساۋلىققا كەرى اسەرى بارىن ەسكەرتتى.
Euronews مالىمەتىنشە، يسپانيادا اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارى بولعانىمەن، ول جىل مەزگىلىنە ءتان قالىپتى دەڭگەيدەن اسپايدى. پيرەنەي تۇبەگىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 30- 34°C ارالىعىندا بولادى.
الايدا ەلدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى ويپاتتى وڭىرلەردە جانە وڭتۇستىك بولىگىنىڭ ىشكى اۋداندارىندا ىستىق قاتتىراق سەزىلەدى. بۇل ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 36°C تان جوعارى كوتەرىلسە، گۆادالكۆيۆير اڭعارىندا 40°C تان اسادى.
جەرورتا تەڭىزى ماڭى ەلدەرىندە جانە پيرەنەي تۇبەگىنىڭ باتىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت كوتەرىلىپ، ەكسترەمالدى ىستىق قالىپتاستى. پورتۋگاليانىڭ ىشكى جانە وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە، سونىڭ ىشىندە الەنتەجۋ ايماعىندا، اۋا تەمپەراتۋراسى 40°C تان اسىپ، رەكوردتىق كورسەتكىشتەر تىركەلدى. وسىعان بايلانىستى كۇننىڭ ەڭ ىستىق مەزگىلىندە سىرتتا وتەتىن ءىس- شارالارعا قويىلاتىن شەكتەۋلەردى كۇشەيتتى.
شىعىسقا قاراي يتاليا اۋماعىندا جوعارى قىسىم ايماقتارى قالىپتاسىپ، ساحارادان كەلەتىن ىستىق اۋا اعىندارى اتموسفەرانىڭ قالىپتى اينالىمىن تەجەپ تۇر. وتكەن بەيسەنبىدە ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ريم قالاسى مەن تاعى ءتورت پروۆينتسيا ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 38°C قا جۋىقتاۋىنا بايلانىستى قىزىل دەڭگەيدەگى دابىل جاريالادى.
فرانتسيا استاناسىندا ءوتىپ جاتقان «رولان گارروس» ءتۋرنيرى كەزىندە اۋا تەمپەراتۋراسى وتە جوعارى بولىپ، ماتچتاردى وتكىزۋ سپورتشىلار مەن كورەرمەندەر ءۇشىن قيىنعا سوقتى. اپتاپ ىستىقتان پاريج تۇرعىندارى سانيتارلىق قاۋىپتەرگە قاراماستان سەنا وزەنىنە شومىلا باستادى.
وسىنداي جاعداي گرەكيادا دا بايقالىپ وتىر. قۇرعاق جەل مەن ورتالىق جازىقتاردا 39°C تان جوعارى ساقتالعان تەمپەراتۋرا حالىق دەنساۋلىعىنا عانا ەمەس، ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنداعى سۋ تاپشىلىعىنىڭ كۇشەيۋىنە دە الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
ەۋروپاداعى جازدىڭ باسىندا قالىپتاسقان بۇل انومالدى ىستىق «جىلۋ كۇمبەزى» دەپ اتالاتىن مەتەورولوگيالىق قۇبىلىسپەن بايلانىستى. ول جوعارى قىسىم ايماعىنىڭ استىندا جىلى اۋانى ۇستاپ تۇرىپ، قۇرلىق بەتىن سالقىنداتۋى مۇمكىن اتلانت مۇحيتىنان كەلەتىن اۋا فرونتتارىنىڭ وتۋىنە جول بەرمەيدى. سونىڭ سالدارىنان كۇن رادياتسياسىنىڭ اسەرى كۇشەيە تۇسەدى.
اپتاپ ىستىقتان جەرورتا تەڭىزى ماڭىندا ورمان ورتتەرىنىڭ قاۋپى كۇرت ارتتى. توپىراقتىڭ ىلعالدى تەز جوعالتۋى جانە كوكتەمدە وسكەن قۇرعاق وسىمدىكتەردىڭ مول بولۋى ءورت شىعۋ جاعدايىن وتە جوعارى، ءتىپتى ەكسترەمالدى دەڭگەيگە جەتكىزدى. وسىعان بايلانىستى پيرەنەي تۇبەگىنەن بالقانعا دەيىنگى ارالىقتاعى ءورت ءسوندىرۋ جانە توتەنشە جاعدايلار قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن دايىندىق رەجيمىنە كوشتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەۋروپانى اپتاپ ىستىق جايلاپ، ۇلى بريتانيا 103 جىل بۇرىنعى رەكوردتى جاڭارتقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.