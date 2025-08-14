ەۋروپانىڭ وڭتۇستىگىندە ورمان ءورتى ءورشىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - ءورت ەۋروپانىڭ وڭتۇستىگىندە مىڭداعان ادامدى ەۆاكۋاسيالاۋعا ءماجبۇر ەتىپ، ۇلكەن شىعىنعا ۇشىراتتى. جالىنمەن كۇرەسكە كونتينەنتكە جەتكەن قاتتى اپتاپ ىستىق كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
گرەكيانىڭ كولەمى جاعىنان ءۇشىنشى قالاسى پاترىعا قاۋىپ ءتونىپ تۇر. ءورت سوندىرۋشىلەر قازىردىڭ وزىندە قالا شەتىندەگى ءورتتى اۋىزدىقتاپ جاتىر. بۇل ەلدە 7 ءىرى ءورت وقيعاسى تىركەلدى، كەم دەگەندە ون شاقتى ەلدى مەكەندى كوشىرۋگە بۇيرىق بەرىلدى.
گرەك ارالدارىندا اپتاپ ىستىققا جەل قوسىلىپ، ءورتتى ءسوندىرۋ قيىنعا سوقتى. بيلىك كەز كەلگەن ۋاقىتتا كەيبىر دەمالىس ورىندارىنان تۋريستەردى ەۆاكۋاتسيالاۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن ەكەنىن باسا ايتتى.
البانيادا ورمان ورتىنەن كەم دەگەندە ءبىر ادام قازا تاپتى: پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 80 جاستاعى ەر ادام باۋ-باقشاسىندا وت جاققان، ءبىراق جالىن باقىلاۋسىز قالىپ، اقىرى ءتىلسىز جاۋ بىرنەشە اۋىلدى شارپىعان.
البانيادا بارلىعى 30 عا جۋىق ورمان ءورتى تىركەلدى. ولارمەن كۇرەسۋگە مىڭنان استام ادام، ونىڭ ىشىندە ساربازدار مەن ەرىكتىلەر جۇمىلدىرىلدى. جاقىن جەردە ۇلكەن وق-ءدارى قويماسى ورنالاسىپ، ءورت شىعۋ قاۋپى ءتونىپ تۇرعاندىقتان، بىرنەشە كەنت تۇرعىنىن ەۆاكۋاتسيالاۋعا تۋرا كەلگەن.
يسپانيادا قازىردىڭ وزىندە ورتتەن كەم دەگەندە ەكى ادام قازا تاپتى، قىزىل جالىن مىڭ گەكتاردان استام ورمان مەن ەگىستىكتى شارپىعان. وسىعان بايلانىستى بىرنەشە مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالانۋعا ءماجبۇر بولدى. مادريد ماڭىنداعى ەڭ ءىرى ورتتەردىڭ ءبىرى سارسەنبى كۇنى اۋىزدىقتالدى. پوليسيا ادەيى ورتەۋ كۇدىگىمەن بىرنەشە ادامدى قاماۋعا الدى. بولجامعا سايكەس، تۇبەكتە 44 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى.
پورتۋگاليا بيلىگى كوپتەگەن ورمان ءورتى مەن اپتاپ ىستىققا بايلانىستى بۇكىل ەلدە توتەنشە اۋا رايى جاعدايى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى. جالىندى سوندىرۋگە ەكى مىڭنان استام ءورت ءسوندىرۋشى جۇمىلدىرىلدى. دەمالىس كۇندەرى پورتۋگاليانىڭ سولتۇستىگىندە ءۇش ءورت وقيعاسى بولدى.
يتاليادا ۆەزۋۆيي باۋرايىنداعى ءىرى ورتكە قارسى كۇرەس جالعاسىپ جاتىر. وقيعا وتكەن جۇمادا بولعان. ءتۇتىن مەن جالىن اۋماعى عارىشتان دا كورىنەدى.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە تۇتانعان ورمان ورتىمەن كۇرەس جالعاسىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.