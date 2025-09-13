ەۋروپانىڭ قاي ەلدەرىندە ەكونوميكالىق تەڭسىزدىك جوعارى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپا ورتالىق بانكىنىڭ (ە و ب) مالىمەتتەرىنشە، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ەۋروپادا بايلىقتى بولۋدە ايتارلىقتاي تەڭسىزدىك بايقالىپ وتىر. تۇرعىنداردىڭ ەڭ باي 5 پايىزىنا بۇكىل بايلىقتىڭ 44,5 پايىزى تيەسىلى بولىپ وتىر. ال تۇرعىنداردىڭ جارتىسىنا بارلىق اكتيۆتەردىڭ 5 پايىز عانا ءتيىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
ەۋروپادا بايلىق قالاي ءبولىنىپ جاتىر
UBS-دىڭ «جاھاندىق بايلىق -2025» ەسەبىنە سايكەس، دجينني يندەكسى (تەڭسىزدىك كورسەتكىشى، وندا 0 - تولىق تەڭسىزدىك، 1 - ابسوليۋتتى تەڭسىزدىك) ەۋروپا ەلدەرى بويىنشا قاراستىرىلعان. تەڭسىزدىكتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى شۆەتسيادا تىركەلگەن (0,75)، ال ەڭ تومەنگىسى سلوۆاكيادا (0,38).
شۆەتسيادان بولەك تەڭسىزدىك تۇركيادا (0,73)، كيپردە (0,72)، چەحيادا (0,72) جانە لاتۆيادا (0,70) تىركەلگەن. بۇلارعا قاراعاندا، بايلىعى دۇرىستاۋ بولىنگەن ەلدەر بەلگيادا (0,47)، مالتادا (0,48) جانە سلوۆاكيادا (0,5).
ەۋروپانىڭ جەتەكشى ەكونوميكالارىنداعى تەڭسىزدىك
ەۋروپانىڭ ءىرى ەكونوميكالارىنىڭ اراسىندا تەڭسىزدىك گەرمانيادا تىركەلگەن، مۇندا دجينني كوەفيتسەنتى 0,68.
وزگە ەلدەردە جاعداي بىلايشا قالىپتاسقان:
· فرانسيا - 0,59
· ۇلى بريتانيا - 0,58
· يتاليا - 0,57
· يسپانيا - 0,56
شۆەتسيادا تەڭسىزدىك نەگە مۇنداي جاعدايعا جەتكەن؟
شۆەتسيا ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك ساياساتىمەن تانىمال بولعانىمەن، بايلىقتى ءبولۋ جاعىنان ول ەڭ تومەنگى ساتىدا تۇر.
سەبەبى شۆەتسياداعى تابىس تەڭسىزدىگىنىڭ سەبەپتەرى سالىق ساياساتىنا بايلانىستى. شۆەتسيالىق Arena Idé ساراپتامالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى ليزا پەللينگتىڭ ايتۋىنشا، ەلدە مۇراعا قالدىرۋ، سىيعا تارتۋ جانە مۇلىك سالىعى قاراستىرىلماعان، ال كورپوراتيۆتىك سالىق مولشەرلەمەسى تومەن. بۇل بايلىقتىڭ از عانا توپتىڭ قولىندا شوعىرلانۋىنا قولايلى جاعداي تۋعىزادى.
بايلىقتىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسى بايلاردا: مالتادان لاتۆياعا دەيىن
تۇرعىنداردىڭ 5 پايىزىن قۇرايتىن ەڭ باي ادامداردىڭ ۇلەسى ءار ەلدە ءارقالاي:
· ەڭ تومەنگى - مالتادا (30,8 پايىز)، كيپردە (31,4 پايىز)، نيدەرلاندتا (32,8 پايىز) جانە گرەتسيادا (33 پايىز)
· ەڭ جوعارعى - لاتۆيادا (54 پايىز)، اۆستريادى (53,1 پايىز) جانە ليتۆادا (51,7 پايىز).
گەرمانيا مەن يتاليادا حالىقتىڭ ەڭ باي 10 پايىزىنا بايلىقتىڭ 60 پايىزى تيەسىلى.
وزگە ەلدەردە:
· فرانسيا - 54,8 پايىز
· يسپانيا - 53,4 پايىز
· يرلانديا - 48,6 پايىز
· نيدەرلاندى - 46,2 پايىز
· گرەتسيا - 45,4 پايىز
· كيپر - 44,8 پايىز
· سلوۆاكيا - 44,1 پايىز
باسپانالى بولۋ تەڭسىزدىكتى تومەندەتەدى
Eurofound ساراپشىلارى كارلوس ۆاكاس-سوريانو مەن ەستەر شاندوردىڭ ايتۋىنشا، بايلىقتىڭ بولىنىسىنە اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - جىلجىمايتىن مۇلىككە يەلىك ەتۋ. ولاردىڭ پىكىرىنشە، تۇرعىنداردىڭ كوپشىلىگى جەكە باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلگەن ەلدەردە ەكونوميكالىق تەڭسىزدىك دەڭگەيى ادەتتە تومەن بولادى. ال قارجىلىق اكتيۆتەر از عانا توپتىڭ قولىندا شوعىرلانعان ەلدەردە كەرىسىنشە - تەڭسىزدىك جوعارى.
تەڭسىزدىك ۋاقىت وتە كەلە قالاي وزگەرەدى؟
UBS پەن ەۋروپالىق ورتالىق بانكتىڭ دەرەكتەرىندە ءسال ايىرماشىلىق بولعانىمەن، جالپى ۇردىستەر ۇقساس.
Euronews تالداۋىنا سايكەس، ەۋروپادا ەكونوميكالىق تەڭسىزدىك دەڭگەيى سوڭعى 15 جىل بويى جوعارى كۇيىندە قالىپ وتىر. بۇل كورسەتكىشتىڭ وزگەرۋىنە ءارتۇرلى فاكتورلار اسەر ەتەدى - سالىق ساياساتى، سيفرلاندىرۋ دەڭگەيى جانە جاھاندىق ەكونوميكالىق كۇيزەلىستەر.
