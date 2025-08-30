10:42, 30 - تامىز 2025 | GMT +5
ەۋروپانىڭ ءۇش ەلى كيەۆتى قارۋلاندىرادى
استانا. قازاقپارات - دانيا، نيدەرلاند جانە نورۆەگيا ەلدەرى ۋكرايناعا قارۋ ساتىپ اپەرمەك. ول ءۇشىن ا ق ش-تان 3 مىڭنان اسا اسا زىمىران الۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالدى.
قۇراما شتاتتار قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا جاريالانعان اقپاراتقا قاراعاندا، پەنتاگون كيەۆكە اۋە-جەر ساناتىنا جاتاتىن «ERAM» راكەتالارىن جەتكىزەدى. بۇل قۇرلىقتاعى نىساندى الىستان جوياتىن زىمىران. بۇدان بولەك ۋكرايناعا دجيپيەس پەن ايەنەس ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەرى مەن سيگنال قورعايتىن مودۋلدەر جونەلتىلەدى. كەلىسىمنىڭ قۇنى 825 ميلليون دوللار. ا ق ش ۋكرايناعا مامان جىبەرىپ، بۇل قارۋلاردى قولدانۋدى ۇيرەتپەك.
