ەۋروپالىق وليمپيادادا قازاقستاندىق وقۋشىلار ءتورت جۇلدە يەلەندى
استانا. KAZINFORM - بولگاريانىڭ شۋمەن قالاسىندا IX ەۋروپالىق جاسوسپىرىمدەر ينفورماتيكا وليمپياداسى (EJOI-2025) مارەسىنە جەتتى. بايقاۋعا 24 ەلدەن 100 دەن استام جاس باعدارلاماشى قاتىستى. بارلىعى 52 مەدال ساراپقا سالىندى.
قازاقستان قۇراماسى جوعارى ناتيجە كورسەتتى - كوماندانىڭ بارلىق ءتورت مۇشەسى جۇلدەگە يە بولدى. اتاپ ايتقاندا، وقۋشىلار قورجىنىن ءبىر كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدالمەن تولىقتىردى.
* كۇمىس مەدال - قۇرمەت ءابىلمانسۇر، اتىراۋ وبلىستىق «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى.
* قولا مەدال - شايمەردەن ءنۇرالى، كوكشەتاۋ قالاسىنداعى «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
* قولا مەدال - يۋسۋپوۆ سايات، وسكەمەن قالاسىنداعى «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى؛
* قولا مەدال - مۇعجان دىنمۇحاممەد، كوكشەتاۋ قالاسىنداعى «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەيىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى.
كوماندانى تاجىريبەلى تالىمگەرلەر دايىندادى:
* ءالىمجان امانوۆ، PhD، قازاق- بريتان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اسسيستەنت- پروفەسسورى؛
* باتىر سارداربەكوۆ، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازى، سپورتتىق باعدارلامالاۋ چەمپيونى.
EJOI-2025 قورىتىندىلارى قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ جوعارى دايىندىق دەڭگەيىن جانە وتاندىق باعدارلامالاۋ مەكتەبىنىڭ حالىقارالىق ارەناداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق جاسوسپىرىمدەردىڭ ەۋروپالىق وليمپيادادا باق سىناپ جاتقانىن جازعان ەدىك.