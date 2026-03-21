ەۋروپالىق وداقتىڭ قىتايدان كولىك يمپورتى العاش رەت ەكسپورتتان كوپ بولدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداققا قىتايدان اكەلىنگەن اۆتوكولىكتەر كولەمى العاش رەت ەۋروپانىڭ قىتايعا ەكسپورتتاعان اۆتوكولىكتەرىنەن اسىپ ءتۇستى. بۇل تۋرالى Ernst - Young حالىقارالىق اۋديت جانە كونسالتينگ كومپانياسى مالىمدەدى، دەپ جازادى Armenpress.
كومپانيا دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلى ەۋروپادان قىتايعا جەتكىزىلگەن اۆتوكولىكتەر مەن بولشەكتەر كولەمى 34 پايىزعا تومەندەپ، 16 ميلليارد ەۋرونى قۇرادى. وسىلايشا، 2022 -جىلدان بەرى ەۋروپانىڭ قىتايعا اۆتوكولىك ەكسپورتى ەكى ەسەدەن استام قىسقارعان.
ال كەرى باعىتتا ءوسىم بايقالادى. قىتايدان ەۋروپالىق وداققا اۆتوكولىك يمپورتى 8 پايىزعا ارتىپ، 22 ميلليارد ەۋروعا جەتكەن.
گەرمانيا بويىنشا دا ۇقساس ءۇردىس بايقالادى. نەمىس وندىرۋشىلەرىنىڭ ەكسپورتى ازىرگە قىتايدان كەلەتىن يمپورتتان جوعارى بولعانىمەن، ايىرماشىلىق جىلدام قىسقارىپ كەلەدى. 2022 -جىلمەن سالىستىرعاندا گەرمانيانىڭ قىتايعا ەكسپورتى شامامەن 30 ميلليارد ەۋرودان 13,6 ميلليارد ەۋروعا دەيىن ازايعان. ال قىتايدان گەرمانياعا اۆتوكولىك يمپورتى وسى كەزەڭدە ۇشتەن ەكىگە ءوسىپ، 7,4 ميلليارد ەۋروعا جەتكەن.
Ernst - Young ساراپشىسى كونستانتين گاللدىڭ ايتۋىنشا، Volkswagen ،Mercedes-Benz جانە BMW سەكىلدى نەمىس اۆتوكونسەرندەرى ازىرگە ءوز نارىق ۇلەسىن ساقتاپ وتىر. الايدا قىتاي تاراپىنان باسەكە كۇشەيىپ، گەرمانياداعى اۆتونارىق داعدارىسى تەرەڭدەگەن سايىن بۇل بارعان سايىن قيىنداپ بارادى.
- ەگەر وسى ءۇردىس ساقتالسا، 2026 -جىلى يمپورت پەن ەكسپورت كولەمى تەڭەسۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن كومپانيا تالداۋىندا.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قىتايمەن باسەكەنىڭ كۇشەيۋى مەن سالاداعى داعدارىس بىلتىردىڭ وزىندە-اق اسەرىن تيگىزگەن. 2025 -جىلى گەرمانيا اۆتوونەركاسىبىنىڭ تابىسى 1,6 پايىزعا تومەندەپ، شامامەن 528 ميلليارد ەۋرونى قۇرادى. سونىمەن قاتار سالاداعى جۇمىس ورىندارى 50 مىڭعا جۋىق قىسقارعان.
قازىر گەرمانيانىڭ اۆتوكولىك ونەركاسىبىندە شامامەن 725 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى. بۇل سوڭعى 14 جىلداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش. داعدارىس اسىرەسە اۆتوكومپونەنتتەر وندىرۋشىلەرىنە قاتتى اسەر ەتكەن: بۇل سەكتوردا تابىس 4 پايىزعا ازايىپ، جۇمىسپەن قامتۋ 10 پايىزدان استام قىسقارعان.