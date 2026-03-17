20:15, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەۋروپالىق وداق قازاقستان مۇنايىنىڭ ەكسپورتىنا كەدەرگى كەلتىرمەيدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتىڭ سانكسيالار جونىندەگى ارنايى وكىلى دەۆيد و’سالليۆان جۋرناليستەرگە ارنالعان بريفينگ بارىسىندا ءبىرقاتار ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپالىق وداق قازاقستاننان جەتكىزىلەتىن مۇنايعا ەشقانداي شەكتەۋ قويماعان. قازىرگى تاڭدا قازاقستاندىق مۇناي ە و- نىڭ ەنەرگيا قاجەتتىلىگىنىڭ شامامەن 11-12 پايىزىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
- ءبىز قازاقستان مۇنايىنا قاتىستى ەشقانداي كەدەرگى كەلتىرمەيمىز. كەرىسىنشە، ونى جەتكىزۋدىڭ تۇراقتى جۇيەسى ماڭىزدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ترامپ رەسەيلىك مۇنايعا سالىنعان سانكسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتتى.