ەۋروپالىق وداق 2027-جىلدىڭ سوڭىندا رەسەيگە قارسى «ۇشقىشسىز قابىرعا» قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق ءوزىنىڭ «ۇشقىشسىز قۇرىلىمدار قابىرعاسى» 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي تولىق جۇمىس ىستەيتىنىن جانە «جەلىلىك ۇشقىشسىز الەۋەتكە» ينتەگراتسيالاناتىنىن جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Euronews كە سىلتەمە جاساپ.
مۇنداي اقپارات «قورعانىسقا دايىندىق 2030» اتتى «جول كارتاسىنان» الىنعان.
ەۋروپالىق كوميسسيا بەيسەنبىدە رەسمي تۇردە تانىستىراتىن قۇجات بىرنەشە اي بويى جۇرگىزىلگەن ە و اتقارۋشى بيلىگى مەن مۇشە- مەملەكەتتەر اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە نەگىزدەلگەن جانە بلوكتىڭ قورعانىس ساياساتىن رەسەيدىڭ كۇننەن-كۇنگە قاتەرلىلىگى ارتقان جاعدايدا تولىق قايتا ۇيىمداستىرۋدى كوزدەيدى.
ە و مۇشەلەرى شۇعىل تۇردە ينۆەستيتسيالاۋ كەرەك دەگەن توعىز باسىمدى باعىتتىڭ ءتىزىمىن جاساعان - سونىڭ ىشىندە وق-دارىلەر، ۇشقىشسىز اپپاراتار جانە ولارعا قارسى قورعانىس تەحنولوگيالارى بار. وسى ايدىڭ باسىندا ەۋروكوميسسيا سونداي-اق ءتورت جالپى يەۆروپالىق فلاگماندىق جوبانى باسىمدىققا الۋ ۇسىنىسىن جاساعان.
ولاردى «شىعىس فلانگى» رەتىندە، سونىڭ ىشىندە «ەۋروپالىق ۇشقىشسىز (درون) قابىرعا»، «اۋە قورعانىسىنا قارسى قالقان» جانە «قورعانىس عارىشتىق قالقانى» دەپ اتاعان.
جول كارتاسىندا ە ك باعالاۋى بويىنشا ولاردىڭ العاشقى ىسكە قوسىلۋ مەرزىمدەرى كورسەتىلگەن. وندا شىعىس فلانگى مەن ۇشقىشسىز قابىرعا «ەڭ شۇعىل» ەكەنىن ايتادى.
قۇجاتتا سوڭعىسى «تولىق فۋنكسيونالدى جانە جەلىلىك ۇشقىشسىز الەۋەتكە ينتەگراتسيالانعان» بولاتىنى - 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، ال ءبىرىنشى جوبا - «2028 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن» ىسكە قوسىلادى دەپ بەكىتىلگەن.
«ۇشقىشسىز اپپاراتتارعا قارسى قارسى قابىلەت بىرنەشە دەڭگەيلى، تەحنولوگيالىق تۇرعىدان جەتىلگەن جۇيە رەتىندە قۇرىلادى؛ ول ۇشقىشسىز اپپاراتتاردى انىقتاۋ، قاداعالاۋ جانە بەيتاراپتاندىرۋ مۇمكىندىكتەرىمەن قاتار، جوعارى دالدىكتى سوققىلاردى جاساۋ ءۇشىن ۇشقىشسىز تەحنولوگيالاردى پايدالانا وتىرىپ جەر نىساندارىن جويۋ قابىلەتتەرىنە يە بولادى»،- دەلىنگەن قۇجاتتا.
الايدا ءتۇرلى مۇشە-مەملەكەتتەردىڭ تالاپتارىنا قاراماستان «جول كارتاسىندا» ەۋروپالىق قورعانىستى كۇشەيتۋدىڭ جاڭا قارجىلاندىرۋ كوزدەرى ناقتىلانباعان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ە و كوشباسشىلارى «دروندارعا قارسى قابىرعا» قۇرۋ يدەياسىن قولداعانى حابارلانعان - ەۋروپالىق وداقتىڭ بەيرەسمي سامميتىندە جانە ەۋروپالىق ساياسي قوعامداستىقتىڭ باسقوسۋىندا ەو كوشباسشىلارى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن (درونداردى) جانە ولارعا قارسى تەحنولوگيالاردى ازىرلەۋدى جەدەلدەتۋگە كەلىستى.