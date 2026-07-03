ەۋروپالىق وداق ەلشىسى ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ قاشان كۇشىنە ەنەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق پەن قازاقستان اراسىنداعى ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەر اياقتالدى. الايدا قۇجاتقا ازىرگە قول قويىلعان جوق. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەۋروپالىق وداق ەلشىسى الەشكا سيمكيچ جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋدە ءمالىم ەتتى.
الەشكا سيمكيچ قۇجاتتار كەيىن ۆيزا ماسەلەلەرى بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداۋعا قۇزىرەتتى ەۋروپالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەرگە جولداناتىنىن دا اتاپ ءوتتى.
- ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەردى اياقتادىق. ءبىراق قۇجاتقا ءالى قول قويىلعان جوق، سوندىقتان ول ازىرگە كۇشىنە ەنگەن جوق. ەندى كەلىسىم ەۋروپالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قاراۋىنا جىبەرىلەدى. ۆيزا بەرۋ ماسەلەسى ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ەمەس، ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى. كوميسسياعا تەك وسى كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە ماندات بەرىلگەن بولاتىن. ەندى قۇجاتتى ە و-قا مۇشە مەملەكەتتەر ماقۇلداپ، رەسمي تۇردە بەكىتۋى قاجەت، - دەدى ەلشى.
الەشكا سيمكيچتىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمدى بەكىتۋ ءراسىمى بىرنەشە ايعا سوزىلۋى مۇمكىن.
- ناقتى مەرزىمىن ايتا المايمىن. مەنىڭ ويىمشا، بۇل بىرنەشە ايعا سوزىلادى. ەۋروپالىق وداقتىڭ جۇمىس ءتارتىبى وسىنداي، بيۋروكراتيالىق راسىمدەر دە بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى. دەگەنمەن، بۇل ۇدەرىس مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك اياقتالادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. مەرزىم ماسەلەسى ءبىزدىڭ قۇزىرەتىمىزگە كىرمەيتىندىكتەن، ناقتى ۋاقىتىن ايتۋ قيىن، - دەپ تۇيىندەدى الەشكا سيمكيچ.
بۇعان دەيىن ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر اياقتالعانىن جازعانبىز.