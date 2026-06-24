ەۋروپالىق وداقپەن ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 45 ميلليارد دوللاردان استى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بريۋسسەلدە ەۋروپالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن «قازاقستان – ە و» دوڭگەلەك ۇستەلى ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جيىنعا قاتىسۋشىلار الدىندا ءسوز سويلەپ، قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى قارىم-قاتىناس شىنايى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىندە ەۋروپالىق وداق ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى سانالادى، ونىڭ ۇلەسىنە قازاقستانعا شەتەلدەن تىكەلەي تارتىلعان ينۆەستيتسيانىڭ جارتىسىنا جۋىعى تيەسىلى. تەك وتكەن جىلدىڭ وزىندە ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 45 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل جەتىستىك حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالدى. ب ۇ ۇ ساۋدا جانە دامۋ ۇيىمىنىڭ دۇنيەجۇزىلىك ينۆەستيتسيالار تۋرالى سوڭعى ەسەبىنە سايكەس، قازاقستان شەت ەلدەن تىكەلەي ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا ورتالىق ازيادا ءبىرىنشى ورىنعا يە، سونداي-اق پوستكەڭەستىك كەڭىستىك پەن تەڭىزگە شىعاتىن جولى جوق دامۋشى ەلدەر اراسىندا كوشباسشىلىقتى ساقتاپ كەلەدى. قازاقستاندا 4 مىڭعا جۋىق ەۋروپالىق كومپانيا تابىستى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ كوبى، اسىرەسە، Airbus، Polpharma Group ،Air Liquide Group، ٹkoda Group جانە Alstom سەكىلدى كومپانيالار ونداعان جىلداردان بەرى سەنىمدى سەرىكتەسكە اينالدى. سونىمەن بىرگە ءبىز ەۋروپالىق ينۆەستورلاردىڭ جاڭا بۋىنىن قۋانا قارسى الامىز. ولاردىڭ قاتارىندا Roca Group, Inditex، Maersk ،Dewulf جانە Damen Shipyards Group سياقتى تانىمال كومپانيالار بار، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق قانداي قۇجاتتارعا قول قويعانى تۋرالى جازدىق.