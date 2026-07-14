ەۋروپالىق كوميسسيا 13 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قولجەتىمدىلىگىن شەكتەۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى ينتەرنەتتەگى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە شاقىرىپ، بالالار قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى ارنايى ساراپشىلار توبى ۇسىنعان دالەلدەر ەۋروپانىڭ بولاشاق ساياساتىنىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ ايتۋىنشا، جينالعان دەرەكتەر الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەڭ تومەنگى جاس شەگىن بەلگىلەۋدى قولدايدى. ول ءارتۇرلى جاس توپتارىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەتىن ءتاسىلدى ۇسىندى.
بريۋسسەلدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەۋروكوميسسيا باسشىسى ەڭ سەنىمدى ۇستانىم - كىشكەنتاي بالالاردى ەكراندار مەن سيفرلىق پلاتفورمالاردان تولىق قورعاۋ ەكەنىن ايتتى. ال 13 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى تەك ەرەسەكتەردىڭ باقىلاۋىمەن جانە شەكتەۋلى ۋاقىت ىشىندە پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى.
ول قازىرگى جاعداي ساقتالسا، ياعني «ءىرى IT كومپانيالارعا بالالارعا شەكتەۋسىز قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرىلسە»، بۇل كەلەسى ۇرپاقتىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتىپ، تاۋەلدىلىك پەن وزگە دە ماسەلەلەردىڭ ارتۋىنا اكەلەتىنىن ەسكەرتتى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، جاسوسپىرىمدەر كۇنىنە 4-6 ساعات ەكران الدىندا وتكىزەدى. ال كىشى جاستاعى بالالاردىڭ شامامەن 60 پايىزى ينتەرنەتتىڭ اسەرىنەن ەموتسيالىق نەمەسە پسيحوالەۋمەتتىك قيىندىقتارعا تاپ بولعان.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەن جاستى تەكسەرۋ تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن قولدانۋدى قولداپ، ماسەلە بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋى نەمەسە پايدالانباۋى ەمەس، ولاردىڭ بۇل پلاتفورمالارعا قاشان جانە قانداي شارتتارمەن قول جەتكىزەتىنىنە قاتىستى ەكەنىن ايتتى.
سونداي-اق ول ونلاين-پلاتفورمالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەڭ الدىمەن تەحنولوگيالىق كومپانيالار جاۋاپ بەرۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەۋروپادا ءونىمدى جاساعان ادام ونىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپ بەرەدى. اۆتوكولىك وندىرۋشىلەرى كولىكتەردى قاۋىپسىز ەتۋگە مىندەتتى. ءبىز بالالار قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن وزدەرى ويلاپ تابادى دەپ كۇتپەيمىز جانە اتا-انالار ۇيىنە قاۋىپسىزدىك جاستىقشاسىن ورناتادى دەپ تە كۇتپەيمىز. ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالارعا ءدا دال وسىنداي تالاپ قويىلۋى كەرەك،- دەدى ول.
باياندامادا بالالارعا ارنالماعان فۋنكتسيالارى بار قىزمەتتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا شەكسىز جاڭالىقتار تاسپاسى، كونتەنتتىڭ اۆتوماتتى تۇردە قوسىلۋى جانە مازالايتىن حابارلامالار سياقتى مۇمكىندىكتەر بار. مۇنداي پلاتفورمالار «الەۋمەتتىك جەلى+» ساناتىنا جاتقىزىلعان.
بايانداما اۆتورلارىنىڭ ءبىرى، دوكتور ماريا مەلسور تەحنولوگيالاردىڭ مۇمكىندىگى زور بولعانىمەن، ولاردىڭ ىقتيمال قاۋىپتەرى دە از ەمەس ەكەنىن ايتتى.
ال گەرمانياداعى ۋلم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يورگ فەگەرت قولدا بار عىلىمي دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ەۋرووداق اۋماعىندا 13 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ «الەۋمەتتىك جەلى+» پلاتفورمالارىنا قولجەتىمدىلىگىنە ءبىرىڭعاي جاس شەكتەۋىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ ايتۋىنشا، ەۋروكوميسسيا ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىمدارىن زەردەلەپ، جازدان كەيىن وسى ماسەلەگە قاتىستى زاڭنامالىق ۇسىنىستارىن تانىستىرادى.
بۇعان دەيىن ازەربايجاندا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردە تىركەلۋگە تىيىم سالىنعانى حابارلانعان بولاتىن.