ەۋروپالىق كەڭەس يران توڭىرەگىندەگى قاقتىعىستى تەز ارادا باسەڭدەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كەڭەس يران توڭىرەگىندەگى قاقتىعىستى دەرەۋ باسەڭدەتۋگە شاقىرىپ، ونىڭ وڭىرلىك جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىككە توندىرەتىن قاتەرىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى 19-ناۋرىزدا بريۋسسەلدە وتكەن سامميت قورىتىندىسى بويىنشا ەۋرووداق باسشىلارىنىڭ قورىتىندى مالىمدەمەسىندە ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Report.
قۇجاتتا ەۋرووداق باسشىلارى يراننىڭ ايماق ەلدەرىنە جاساعان سوققىلارىن ايىپتاپ، ولاردىڭ دەرەۋ توقتاتىلۋىن تالاپ ەتىپ، ەگەمەندىك پەن حالىقارالىق قۇقىقتى قۇرمەتتەۋگە شاقىردى.
ە و كەڭەسى سونداي-اق ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ نىساندارىن قوسا العاندا، ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالاتىن شابۋىلدارعا موراتوري ەنگىزۋدى قولداپ، بەيبىت تۇرعىندار اراسىنداعى قۇرباندار سانىنىڭ ارتۋىنا جانە قاقتىعىستىڭ ەكونوميكالىق سالدارىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
سونداي-اق، كەمە قاتىناسىنىڭ ەركىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگى، ەڭ الدىمەن ورمۋز بۇعازى ارقىلى تەڭىز قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. ە و وز مانداتىن وزگەرتپەستەن، وڭىردەگى اسكەري-تەڭىز ميسسيالارىن نىعايتۋدى كوزدەپ وتىر.
ە و كوشباسشىلارى قاقتىعىس ايماعىنا جاقىن ورنالاسقان ەلدەردى قولدايتىندىقتارىن راستادى. ولار اۋە قورعانىسى جۇيەلەرى مەن ۇشقىشسىز ۇشاقتارعا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، ەۋروپالىق وداق شيەلەنىستى ازايتۋعا باعىتتالعان ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەپ، يران يادرولىق قارۋعا يە بولماۋى كەرەك ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
مالىمدەمەدە گازا سەكتورى مەن باتىس جاعالاۋداعى جاعدايعا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىلىپ، يزرايل مەن پالەستيناعا نەگىزدەلگەن ەكى مەملەكەت شەشىمىن قولداۋعا بەرىك ۇستانىم راستالدى. سونداي-اق ە و كوشباسشىلارى گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ گازا سەكتورىنا كەدەرگىسىز جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە شاقىردى.
ەۋروپالىق وداق ليۆانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاقتىعىستى باسەڭدەتۋدى ۇسىنىپ، ەلدىڭ تاۋەلسىزدىگىن قولدادى. «حەزبوللا» ارەكەتتەرىن ايىپتاي وتىرىپ، بۇۇ- نىڭ بەيبىتشىلىك ميسسياسىن قولدايتىنىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل جىلدىڭ باسىندا كيپر رەسپۋبليكاسى رەسمي تۇردە دانيادان ەۋروپالىق كەڭەستىڭ ءتوراعالىق ەستافەتاسىن قابىلدادى.