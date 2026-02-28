ەۋروپالىق جەتەكشىلەر يرانداعى وقيعاعا ءۇن قاتتى
استانا. KAZINFORM - يرانداعى جاعداي الەمدىك قاۋىمداستىقتىڭ نازارىن اۋداردى. قازىرگى ۋاقىتتا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەلگياداعى ءتىلشىسى ەۋرووداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ رەسمي رەاكسيالارىن باقىلاپ وتىر.
ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن جانە ەۋروپالىق كەڭەستىڭ ءتوراعاسى بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى.
ە و ليدەرلەرى جاعدايدىڭ وتە الاڭداتاتىندىعىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، ە و- نىڭ ايماقتاعى سەرىكتەستەرىمەن تىعىز بايلانىس قولداۋ تاپتى.
مالىمدەمەدە يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە شيەلەنىسۋدى تۋدىرۋى مۇمكىن ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ وتە ماڭىزدى ەكەنى ايتىلدى.
ەۋرووداق يراننىڭ ۇكىمەتىنە جانە يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنا قاتىستى «ماسشتابتى سانكسيالار» ەنگىزدى.
- مەملەكەت باسشىلارىنىڭ تىعىز ىنتىماقتاستىعى نەگىزىندە ە و ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردى قابىلدايمىز. بارلىق تاراپتاردى سابىرلىق تانىتىپ، ازاماتتىق حالىقتى قورعاۋعا جانە حالىقارالىق قۇقىقتى تولىقتاي ساقتاۋ تالاپتارىن ورىنداۋعا شاقىرامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ۋ. ليايەن مەن ا. كوشتا.
يتاليانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى انتونيو تاياني:
- مەن جاعدايدى باقىلاپ وتىرمىن جانە تەگەران مەن تەل-اۆيۆتەگى يتالياندىق ەلشىلىكتەرمەن ۇنەمى بايلانىستامىن. الدىڭعى كەزەكتە ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگى ماڭىزدى. داعدارىس ورتالىعى فارنەزينەدە جۇمىس ىستەيدى.
نيدەرلاندىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى روب يەتتەن:
- نيدەرلاندى جاعدايدى مۇقيات باقىلاپ وتىر جانە بارلىق تاراپتاردى سابىرلىق تانىتىپ، ودان ءارى شيەلەنىستىڭ الدىن الۋعا شاقىرادى.
لاتۆيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بايبا برازە:
- لاتۆيا تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى باقىلاپ وتىر جانە ءوز ەلشىلىكتەرىمەن بايلانىستا. مەن ءيزرايلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گ. ساارمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستىم. لاتۆيا بارلىق تاراپتاردى سابىرلىق تانىتىپ، شيەلەنىستىڭ الدىن الۋعا شاقىرادى. ايماقتاعى تۇراقتىلىق جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ماڭىزدى بولىپ تابىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇگىن تاڭەرتەڭ يزرايل تەگەراندا «پريەۆەنتيۆتى سوققى» جاسادى.
كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا باستالعانىن مالىمدەدى.
يران سولتۇستىك جانە ورتالىق يزرايلگە زىمىران اتقىلادى.