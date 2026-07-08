رونالدۋدىڭ تۇساۋىن كەسكەن قازاقتار بولىپ شىقتى
پورتۋگاليا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ فۋتبول الاڭىندا تۇساۋىن كەسكەن قازاق فۋتبولشىلارى ەكەن.
قازاقستاندىق تانىمال جۋرناليست ساكەن سىبايباي الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تانىمال فۋتبولشىنىڭ العاشقى قادامى تۋرالى ايتىپ بەردى.
«كريشتيانۋ رونالدۋ - ۇلى فۋتبولشى!»، «ول - ءبارىبىر اڭىز ادام!»، «الەم چەمپيونى بولماسا دا، فۋتبول تاريحىندا ماڭگى قالار تۇلعا!».. . تاڭ اتقالى وسىنداي مازمۇنداعى وتىز پوست وقىعان شىعارمىن. نەمەنە، «كريش -ۇلى فۋتبولشى ەمەس، اڭىز ادام ەمەس، ول الەم چەمپيونى بولا المادى، بولا المادى، بولا المادى، اي-ياي- ياي!» دەپ مايدا بالالارشا مازاقتاپ جاتقان بىرەۋ بار ما؟»-دەپ ساۋال تاستادى جۋرناليست.
ساكەن سىبانبايدىڭ پىكىرىنشە، كەشەگى ماتچ ۇلى فۋتبولشىنىڭ ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى سوڭعى ماتچى بولۋى مۇمكىن. ول رونالدۋ پورتۋگاليا قۇرامىنداعى العاشقى ويىنىن كىمگە قارسى وتكىزگەنىن دە اتادى.
«2003-جىل. 20-تامىز. پيرەنەي تۇبەگىنىڭ ەڭ باتىس بۇرىشىنداعى شاعىن شاۆەش قالاسىندا پورتۋگاليا مەن قازاقستان جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزدى. ءبىرىنشى تايم 0:0 بوپ اياقتالدى. ۇزىلىستەن سوڭ جاسىل الاڭعا 18 جاسار كريشتيانۋ رونالدۋ شىقتى. اتاقتى لۋيش فيگۋدىڭ ورنىنا»،- دەپ جازدى جۋرناليست.
سول ويىندا ماتچ تاعدىرىن شەشكەن جالعىز گولدى 65-مينۋتتا الاڭعا كريشپەن قاتار 46-مينۋتتا شىققان سيماۋ سابروزا سوعىپتى.
«قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا يۋري نوۆيكوۆ، سامات سىماقوۆ، الىبەك بولەشيەۆ، نۇربول جۇماسقاليەۆ، اندرەي كارپوۆيچ، ەۆگەني لوۆچيەۆ، قايرات نۇرداۋلەتوۆ جانە ت. ب. ويناعان بولاتىن. ياعني ك. رونالدۋدىڭ ۇلتتىق قۇراماداعى ۇلى جولىندا تۇساۋىن ءبىز كەسكەنبىز دەسەك تە جاراسادى»، - دەيدى ساكەن سىبانباي.
كريشتيانۋ رونالدۋ ءۇشىن 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى سوڭعى ءۇمىتى بولدى. دۇنيەجۇزىلىك دودانىڭ 1/8 فينالىندا پورتۋگاليا قۇراماسى ءوزىنىڭ باستى قارسىلاسى يسپانيادان ۇتىلىپ، تۋرنيرمەن قوشتاستى.
kz.kursiv