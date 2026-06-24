رونالدۋ وزبەكستانعا قارسى ماتچتا 60 جىلعى رەكوردتى جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليا قۇراماسى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا وزبەكستاندى ويسىراتا جەڭدى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kz.
حيۋستوندا وتكەن كەزدەسۋدە پورتۋگاليالىق فۋتبولشىلار قارسىلاستارىنان 5:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. كوماندا كوشباسشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ دۋبل اۆتورى اتاندى.
Stata Football دەرەگىنشە، رونالدۋ الەم چەمپيوناتتارىندا پورتۋگاليا قۇراماسى ساپىندا ەڭ كوپ گول سوققان فۋتبولشى اتاندى:
10 گول - كريشتيانۋ رونالدۋ؛
9 گول - ەيسەبيو؛
4 گول - پەدرۋ پاۋلەتا.
وسىلايشا، رونالدۋ 60 جىل بويى ساقتالعان ەيسەبيونىڭ رەكوردىن جاڭارتقان.
ايتا كەتەيىك، پورتۋگاليا ەكى تۋردان كەيىن 4 ۇپايمەن ك توبىندا كوش باستاپ تۇر. ودان كەيىن تىزىمدە كولۋمبيا (3 ۇپاي)، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى (1 ۇپاي) جانە وزبەكستان (0 ۇپاي) ورنالاسقان.