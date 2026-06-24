KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    رونالدۋ وزبەكستانعا قارسى ماتچتا 60 جىلعى رەكوردتى جاڭارتتى

    استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليا قۇراماسى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا وزبەكستاندى ويسىراتا جەڭدى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kz.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    حيۋستوندا وتكەن كەزدەسۋدە پورتۋگاليالىق فۋتبولشىلار قارسىلاستارىنان 5:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. كوماندا كوشباسشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ دۋبل اۆتورى اتاندى.

    Stata Football دەرەگىنشە، رونالدۋ الەم چەمپيوناتتارىندا پورتۋگاليا قۇراماسى ساپىندا ەڭ كوپ گول سوققان فۋتبولشى اتاندى:

    10 گول - كريشتيانۋ رونالدۋ؛

    9 گول - ەيسەبيو؛

    4 گول - پەدرۋ پاۋلەتا.

    وسىلايشا، رونالدۋ 60 جىل بويى ساقتالعان ەيسەبيونىڭ رەكوردىن جاڭارتقان.

    ايتا كەتەيىك، پورتۋگاليا ەكى تۋردان كەيىن 4 ۇپايمەن ك توبىندا كوش باستاپ تۇر. ودان كەيىن تىزىمدە كولۋمبيا (3 ۇپاي)، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى (1 ۇپاي) جانە وزبەكستان (0 ۇپاي) ورنالاسقان.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور