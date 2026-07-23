رونالدۋ پورتۋگاليا قۇراماسىنداعى مانسابىن اياقتاۋى مۇمكىن
پورتۋگاليالىق شابۋىلشى كريشتيانۋ رونالدۋ كەلەر ماۋسىمدا ۇلتتىق قۇراماداعى مانسابىن اياقتاۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى سپورت ءجۋرناليسى مۇحاممەد اۆاد مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، 41 جاستاعى فۋتبولشى 24-قىركۇيەكتە وتەتىن ۋەفا ۇلتتار ليگاسى اياسىنداعى ۋەلسكە قارسى كەزدەسۋدە ۇلتتىق قۇراماداعى سوڭعى ويىنىن وتكىزۋى مۇمكىن.
ماتچ ليسسابونداعى «جوزە الۆالادە» ستاديونىندا وتەدى. ءدال وسى ستاديوندا رونالدۋدىڭ كاسىبي فۋتبولداعى ۇلكەن جولى باستالعان بولاتىن.
پورتۋگاليانىڭ جاڭا باپكەرى رونالدۋعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
ايتا كەتەيىك، كريشتيانۋ رونالدۋ ۇلتتىق قۇراما ساپىندا 233 ماتچ وتكىزىپ، 146 گول سوققان. ول پورتۋگاليامەن بىرگە ەۋرو-2016 تۋرنيرىندە جانە ۋەفا ۇلتتار ليگاسىندا ەكى رەت چەمپيون اتاندى.
ال كلۋبتىق مانسابىن رونالدۋ ازىرگە اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق. ونىڭ ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال- ناسر» كلۋبىمەن جاساعان كەلىسىمشارتى 2027 -جىلدىڭ جازىنا دەيىن جارامدى. فۋتبول اڭىزى مانسابىنداعى 1000-گولىن سوعۋ ماقساتىنا جاقىنداپ كەلەدى. فۋتبولشى سوڭعى 975-گولىن الەم چەمپيوناتىندا حورۆاتيا قاقپاسىنا سوقتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فۋتبول ينسايدەرى ەرنان كاستيلو مەسسيدىڭ ۇلتتىق قۇراماداعى مانسابىن اياقتاعانىن حابارلاعان بولاتىن. دەگەنمەن فۋتبولشىنىڭ ءوزى اقپاراتتى رەسمي راستاعان جوق.