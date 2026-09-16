رونالدۋ قىرۋار اقشاعا ءوزى ويناعان كلۋبتى ساتىپ الماق - دەرەككوز
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليالىق شابۋىلشى كريشتيانۋ رونالدۋ قازىر ءوزى ونەر كورسەتىپ جۇرگەن «ءال-ناسردىڭ» يەسى اتانۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.
A Bola مالىمەتىنشە، پورتۋگاليالىق فۋتبولشى «ميلاننىڭ» يەسى دجەرري كاردينالەمەن، كاسىپكەرلەر يبراگيم ءال-مۋحايديب، موحاممەد ءال-حۋرايدجي، شاراف ءال-حاريريمەن بىرگە ساۋد ارابياسىنىڭ مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيا قورىنا (PIF) «ءال-ناسردى» ساتىپ الۋ جونىندە رەسمي ۇسىنىس دايىنداپ جاتىر.
رونالدۋ مەن دجەرري كاردينالە بۇل مامىلەدە نەگىزگى تۇلعالار بولۋعا ءتيىس. قارجى جوسپارىنا سايكەس كونسورتسيۋمنىڭ بەس قاتىسۋشىسىنىڭ ءارقايسىسى كەمىندە 92 ميلليون ەۋرودان ينۆەستيتسيا سالادى.
كەلىسسوزدەر شەشۋشى كەزەڭگە وتكەن. الداعى 48 ساعاتتا RedBird Capital مەن كونسورتسيۋم وكىلدەرى PIF باسشىلىعىمەن شۇعىل كەزدەسۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.