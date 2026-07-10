رونالدۋ اسەر ەتتى: الەم چەمپيوناتىنىڭ بيلەتتەرى كۇرت ارزاندادى
كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ الەم چەمپيوناتىنان شىعىپ قالعاننان كەيىن، شيرەك فينالدىق ويىنداردىڭ بيلەت باعاسى ايتارلىقتاي ارزاندادى. رەسمي مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، بيلەت باعاسى بىردەن %60 عا جۋىق تومەندەگەن.
باعانىڭ ايىرماشىلىعى قانداي؟
جارىستىڭ بۇل كەزەڭىنە سۇرانىس جوعارى بولعان كەزدە بيلەتتەردىڭ قۇنى مۇلدەم باسقاشا ەدى. بۇگىنگى تاڭدا باعا كورسەتكىشتەرى تومەندەگىدەي وزگەردى:
وسىعان دەيىن شيرەك فينالدىق كەزدەسۋلەردى ستاديوننان تاماشالاۋ ءۇشىن جانكۇيەرلەر كەم دەگەندە 2950 دوللار (شامامەن 1400000 تەڭگە) تولەۋگە دايىن بولعان.
رونالدۋدىڭ كەتكەنىنەن كەيىن بيلەتتىڭ باستاپقى قۇنى 1200 دوللارعا (شامامەن 567000 تەڭگە) دەيىن قۇلدىرادى.
بيلەتتەردىڭ ارزانداۋىنا نە اسەر ەتتى؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، باعانىڭ ارزانداۋىنا رونالدۋدان بولەك، الەم چەمپيوناتىنىڭ قوجايىندارى ا ق ش قۇراماسىنىڭ دا شىعىپ قالۋى اسەر ەتتى. بۇل جەرگىلىكتى جانكۇيەرلەر تاراپىنان سۇرانىستىڭ ازايۋىنا الىپ كەلدى.
شيرەك فينال كەزەڭىندەگى ەڭ ارزان ويىن - فرانتسيا مەن ماروككو اراسىنداعى كەزدەسۋى بولدى. بۇل ويىنعا بيلەتتەر 989 دوللاردان (شامامەن 467000 تەڭگە) باستاپ ساتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل ويىدا فرانتسيا جەڭىسكە جەتىپ، جارتىلاي فينالعا شىقتى.
kz.kursiv