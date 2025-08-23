ەۋروپاداعى ورتتەر كيپر اۋماعىنداي جەردى جويدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق ەلدەرىندە ورمان ورتتەرىنىڭ اۋدانى 2006 -جىلدان بەرى ەسەپكە الىنعان كەزەڭ ىشىندە العاش رەت 1 ميلليون گەكتاردان استى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى Politico باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
اعىمداعى جىلدىڭ قاڭتار ايىنان باستاپ ورمان ورتتەرى 1016000 گەكتار ورماندى جويعان. بۇل - كيپر ارالىنىڭ اۋماعىنان ارتىق نەمەسە بەلگيا اۋماعىنىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىنە تەڭ.
بۇعان دەيىنگى انتيرەكورد 2017 -جىلى تىركەلگەن بولاتىن، ول كەزدە ەۋروپادا شامامەن 988 مىڭ گەكتار ورمان ورتەنگەن.
ەۋروپالىق وداقتىڭ ورمان ورتتەرى جونىندەگى اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ (EFFIS) دەرەكتەرىنە سايكەس، جالپى شىعىننىڭ ۇشتەن ەكىسى 5 -تامىزدان كەيىنگى كەزەڭگە تيەسىلى، بۇل كەزدە 380 مىڭ گەكتاردان استام اۋماق جانىپ كەتكەن.
ەڭ كوپ ءورت پيرەنەي تۇبەگىندە تىركەلگەن.
وسىعان دەيىن يسپانياداعى ورمان ءورتى اۋىل شارۋاشىلىعىنا 600 ميلليون ەۋرو شىعىن كەلتىرگەنىن جازدىق.