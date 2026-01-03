ەۋروپاداعى ەڭ ۇلكەن اۋەجايدا جۇزدەگەن رەيس كەيىنگە شەگەرىلىپ، توقتاتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - نيدەرلاندتاعى سحيپحول اۋەجايىنىڭ مالىمەتىنشە، 3-قاڭتار كۇنى قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى كوپتەگەن رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى نەمەسە كەشىكتىرىلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
جەرگىلىكتى nos باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، توقتاتىلاتىن رەيستەردىڭ ناقتى سانى ازىرگە بەلگىسىز. دەگەنمەن جولاۋشىلارعا ۇشار الدىندا رەيستەر تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى تەكسەرۋ ۇسىنىلىپ وتىر، سەبەبى كەشىگۋلەردىڭ سانى الداعى ساعاتتاردا وزگەرۋى مۇمكىن.
- بۇگىن قار مەن قاتتى جەلدىڭ قاتار كەلۋى كوپتەگەن رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى مەن كەشىگۋىنە سەبەپ بولدى. جولاۋشىلارعا مۇمكىندىگىنشە قىسقا ۋاقىتتا حابار بەرىلىپ، كەلەسى قولجەتىمدى رەيسكە قايتا برون جاسالادى، - دەدى KLM اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلى.
مەتەورولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، قار نيدەرلاند اۋماعىن بىرنەشە سانتيمەترگە دەيىن جاۋىپ قالۋى مۇمكىن. اۋا تەمپەراتۋراسى ءنول گرادۋس شاماسىندا نەمەسە ودان ءسال تومەن بولادى، بۇل قاردىڭ سەنبى كۇنگى تاڭعا دەيىن ەرىمەي جاتۋىنا اكەلۋى ىقتيمال.
سونداي- اق كوكتايعاقتىڭ پايدا بولۋ قاۋپى بار، سەبەبى ەرىگەن قار نەمەسە بۇرشاق باسقان جولداردىڭ بەتى تەمپەراتۋرا نولدەن تومەن تۇسكەن ساتتە قاتىپ قالادى. مۇنداي كوكتايعاقتى قار جامىلعان جولعا قاراعاندا بايقاۋ قيىن، سوندىقتان اسا قاۋىپتى.
سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى اۋا رايى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى. قىسقى جاڭبىردىڭ ارتى كۇننىڭ قىسقا مەرزىمدى اشىق كەزەڭدەرمەن الماسىپ وتىرادى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا نولدەن ءسال جوعارى كوتەرىلەدى.
سحيپحول اۋەجايىنداعى قيىندىقتار بىرنەشە فاكتوردىڭ قاتار اسەر ەتۋىنەن تۋىنداپ وتىر. مىسالى، ۇشۋ- قونۋ جولاقتارىن قاردان تازالاۋ قاجەت، سونداي- اق ۇشاقتارعا مۇزعا قارسى وڭدەۋ جۇرگىزۋ دە ۇشۋ ۇدەرىستەرىنە ىقپال ەتەدى.
- باتىستان سوققان قاتتى جەلدىڭ كەسىرىنەن ۇشاقتاردىڭ ۇشىپ-قونۋىنا ارنالعان ەكى عانا جولاق جۇمىس ىستەپ تۇر، - دەيدى نيدەرلاندتىڭ اۋە قوزعالىسىن باسقارۋ قىزمەتىنىڭ (LVNL) وكىلى.
ادەتتە ولاردىڭ سانى ۇشەۋ بولادى. قازىرگى تاڭدا قىسقى جاعدايلارعا بايلانىستى، LVNL وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ءبىر ساعاتتا شامامەن جيىرماعا جۋىق ۇشاق قونادى نەمەسە ۇشا الادى. ال قاربالاس ساعاتتاردا سحيپحول اۋەجايى ادەتتە ساعاتىنا الپىسقا جۋىق ۇشاققا قىزمەت كورسەتەدى. ازىرگە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى ەيندحوۆەن جانە روتتەردام/گااگا اۋەجايلارىنداعى رەيستەرگە اسەر ەتكەن جوق.