ەۋروپادا ونداعان رەيستى باسقارعان ۇشقىشقا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپادا بىرنەشە اي بويى ءوزىن ۇشاق كومانديرى رەتىندە تانىستىرىپ، جولاۋشىلار ۇشاعىن باسقارعان الاياققا قاتىستى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
Aero Telegraph باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ليتۆانىڭ اvion Express اۆياكومپانياسىندا جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەر قۇجاتتاردى قولدان جاساپ، ەكيپاج كومانديرى لاۋازىمىنا يە بولعان. الايدا ونىڭ تەك ەكىنشى ۇشقىش رەتىندە بىلىكتىلىگى بار بولىپ شىقتى.
وسى ۋاقىت ىشىندە ول ەۋروپادا ونداعان رەيستى باسقارعان. ول بۇعان دەيىن يندونەزيانىڭ Garuda اۆياكومپانياسىندا ۇشقىش بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
- جاقىندا ءبىز ونىڭ كاسىبي تاجىريبەسىنە كۇمان كەلتىرەتىن اقپاراتتى بىلدىك. ءبىز دەرەۋ ىشكى تەكسەرۋدى باستادىق، - دەپ حابارلادى Avion Express.
ەر ادام Lufthansa - Eurowings ەنشىلەس كومپانياسىنىڭ ۇشاقتارىن دا باسقارۋى مۇمكىن. Eurowings وكىلى كومپانيانىڭ تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلادى.
