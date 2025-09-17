ەۋروپادا قوعامدىق ورىنداردا شىلىم شەگۋگە شەكتەۋ ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار ەۋروپالىق قالانىڭ مۋنيتسيپالدى بيلىگى جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
2027 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ ءدامحانا، بار مەن مەيرامحانالاردىڭ اشىق تەرراسالارىندا شىلىم شەگۋگە جانە ەلەكتروندى تەمەكى قولدانۋعا تولىق تىيىم سالىنادى.
بۇل شەكتەۋ كەيبىر مەكەمەلەردە، اۋەجايلاردا، سيگار كلۋبتارىندا ءالى جۇمىس ىستەپ تۇرعان ارنايى شىلىم شەگۋ بولمەلەرىنە دە تارالادى. تىيىم بارلىق تۇردەگى تەمەكى ونىمدەرىنە، ەلەكتروندى تەمەكىلەرگە، ۆەيپتەرگە جانە قورقورلارعا قولدانىلادى.
جاڭا ەرەجەلەردىڭ كۇشىنە ەنۋ كۇنى سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جاريالاندى. بۇل شارا ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ۇسىنىمدارى نەگىزىندە ازىرلەنگەن باستامالار توپتاماسىنا ەنگىزىلدى. قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنا وزگەرىستەرگە دايىندالۋ ءۇشىن شامامەن ءبىر جارىم جىل ۋاقىت بەرىلەدى.
2027 -جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ تەمەكى تارتۋعا مەيرامحانا، بار جانە ءدامحانالاردىڭ ماڭىندا 10 مەتر قاشىقتىقتا دا تىيىم سالىنادى. تىيىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن كليەنتتەرگە كۇلسالعىش ۇسىنۋدى جالعاستىرعان يەلەرىنە جازا قولدانىلادى. سونداي-اق، ەرەجەنى بۇزعان كەلۋشىلەر دە جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
سونىمەن قاتار، قۇجاتتا جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى جاپپاي ءىس- شارالار - فەستيۆالدەر، جارمەڭكەلەر مەن بازارلار كەزىندە شىلىم شەگۋدى شەكتەۋدىڭ قوسىمشا شارالارىن ازىرلەۋى ءتيىس ەكەندىگى كوزدەلگەن.
رەستوراتورلار قاۋىمداستىعى جاڭا شەكتەۋلەردىڭ بانكروتتىقتىڭ كەزەكتى تولقىنىن تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر. ولاردىڭ پىكىرىنشە، تىيىم شىلىمقورلار سانىن ازايتپايدى، تەك ولاردى كوشەگە ىعىستىرادى. بۇل تۇرعىندارعا قولايسىزدىق تۋعىزىپ، مەكەمە قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن باقىلاۋدى قيىنداتادى.
العاشىندا ەۋروپالىق كوميسسيا بۇل تىيىمدى 2026 -جىلى ەنگىزۋدى ۇسىنعان، الايدا سالاعا دايىندىققا كوبىرەك ۋاقىت بەرۋ ءۇشىن مەرزىم كەيىنگە شەگەرىلدى.
ايتا كەتەلىك يسپانيادا جاسوسپىرىمدەرگە تەمەكى شەگۋگە تىيىم سالىنىپ، اتا-انالارعا ايىپپۇل ەنگىزىلەدى.