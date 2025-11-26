08:49, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەۋروپادا قاۋىپتى ينفەكسيا تاراپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەۋروپا ەلدەرىندە وتە قاۋىپتى Trichophyton indotineae ينفەكسياسى تارالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Report.
مانچەستەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۇقپالى اۋرۋلار جونىندەگى ساراپشىسى دەۆيد دەننينگتىڭ ايتۋىنشا، تەرى اۋرۋىنىڭ بۇل ءتۇرى قىزىل، قىشيتىن بورتپەلەردى تۋدىرادى. ول ەڭ الدىمەن شاپ، جامباس جانە بوكسەدە پايدا بولادى.
ۇلى بريتانيادا سوڭعى ءۇش جىلدا Trichophyton indotineae ينفەكسياسىنىڭ سانى %500 وسكەن. اۋرۋ ءارتۇرلى جولدار ارقىلى جۇعادى.
ساراپشى دەۆيد دەننينگ تەرى اۋرۋىنىڭ تارالۋى تەز جۇرەتىنىن جانە بۇكىل الەمدە باستى ماسەلەگە اينالاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، شۆەتسيادا جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنان بولاتىن ءولىم ەكى ەسە تومەندەدى.