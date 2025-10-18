ەۋروپادا ميدى كومپيۋتەرگە قوسۋ وتاسى العاش رەت ميۋنحەندە جاسالدى
استانا. KAZINFORM - وتا بەس ساعاتقا سوزىلدى جانە جۇلىن سال اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاسقا ەۋروپادا ءبىرىنشى رەت جاسالدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
ميۋنحەن تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى جانىنداعى ەمحانا دارىگەرلەرى موينىنان تومەن سال اۋرۋىنا شالدىققان 25 جاستاعى ناۋقاستىڭ ميىنا ەلەكتروندى تاراتقىشتى ەنگىزدى. نەيروندىق سيگنالداردى جازۋ ءۇشىن ميعا بارلىعى 256 ميكروەلەكترود قوسىلدى.
جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن قۇرىلعى سيگنالدار مەن ەمدەلۋشىنىڭ اياق- قولدارىنىڭ قوزعالىسى اراسىنداعى بايلانىستاردى زەرتتەپ، دەكودتايدى. ءبىرىنشى كەزەڭدە پاتسيەنت كومپيۋتەر مونيتورىنداعى كۋرسوردى ويشا جىلجىتىپ، تىشقاندى «شەرتۋ» بەلگىسىن ورىنداي الادى. كەلەسى قادام - سمارتفون مەن روبوتتى باسقارۋ.
2022 -جىلى ءدال وسى ەمحانادا ينسۋلت سالدارىنان سويلەۋ قابىلەتى بۇزىلعان ناۋقاسقا وسىنداي قۇرىلعى ورناتىلعان. ميۋنحەندىك دارىگەرلەر بۇل جاڭا تەحنولوگيانى دامىتۋداعى باستى باسەكەلەس رەتىندە ا ق ش- تى اتادى. وتكەن جىلدىڭ قاڭتارىندا يلون ماسكتىڭ Neuralink كومپانياسى ادام ميىنا ءبىرىنشى نەيروچيپتى يمپلانتاتسيالادى، بۇل پايدالانۋشىعا گادجەتتەردى ءوز ويىمەن باسقارۋعا مۇمكىندىك بەردى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە نەيروحيرۋگيالىق روبوت ميعا وپەراتسيا جاساعانىن جازعانبىز.